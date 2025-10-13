Union-CEO doet meteen een grote uitspraak: "Hubert is geen grote coach. Hij kan het wél worden"

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 0 reacties
Union-CEO doet meteen een grote uitspraak: "Hubert is geen grote coach. Hij kan het wél worden"
Foto: Nicolas Darimont
Word fan van Union SG! 319

Union SG heeft David Hubert voorgesteld als nieuwe coach. Philippe Bormans is héél tevreden met zijn nieuwe coach. En de CEO countert meteen de veelvoorkomende commentaren.

't Is ergens toch wel uniek. De landskampioen én leider in de stand haalt de coach bij de voorlaatste in de stand. 

"We zijn tien speeldagen ver", haalt Philippe Bormans in Het Laatste Nieuws de schouders op. "Je moet verder kijken dan een rangschikking."

Onze ploeg staat al op de rails. David Hubert moet het werk voortzetten

Philippe Bormans

"Voor ons is het dus geen verrassende beslissing", gaat de CEO van Les Unionistes verder. "Een jaar geleden kozen we met Sébastien Pocognoli ook voor een jonge trainer zonder ervaring."

In het Dudenpark heeft Hubert een héél groot voordeel. "Onze ploeg staat al op de rails. David moet het werk voortzetten en eigen accenten leggen."

(Nog) geen grote coach

"Hubert is nog geen grote coach", besluit Bormans. "Maar hij kan het zeker en vast wel worden. Trouwens, een echte ster past niet bij Union." (knipoogt)

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Union SG
David Hubert

Meer nieuws

David Hubert legt zelf uit waarom hij OH Leuven heeft verlaten voor Union SG

David Hubert legt zelf uit waarom hij OH Leuven heeft verlaten voor Union SG

21:40
1
Union weet wat het doet: de redenen achter de verrassende komst van David Hubert naar het Dudenpark

Union weet wat het doet: de redenen achter de verrassende komst van David Hubert naar het Dudenpark

18:40
Voorzitter Muzio verdedigt keuze voor David Hubert

Voorzitter Muzio verdedigt keuze voor David Hubert

18:00
Zeer gemengde reacties op aanstelling David Hubert: "Beschamend om dat te doen"

Zeer gemengde reacties op aanstelling David Hubert: "Beschamend om dat te doen"

17:00
2
Peter Vandenbempt ziet één verliezer: "Hij ziet de tgv voorbij razen en zal een whisky nodig hebben"

Peter Vandenbempt ziet één verliezer: "Hij ziet de tgv voorbij razen en zal een whisky nodig hebben"

20:30
1
'Penaltyspecialist' Kevin De Bruyne reageert opgelucht, al was het niet allemaal geweldig

'Penaltyspecialist' Kevin De Bruyne reageert opgelucht, al was het niet allemaal geweldig

23:15
Rode Duivels ontsnappen in Wales, maar zetten - dankzij twee strafschoppen - grote stap naar WK

Rode Duivels ontsnappen in Wales, maar zetten - dankzij twee strafschoppen - grote stap naar WK

22:45
OH Leuven maakt zich sterk na verlies David Hubert aan Union SG

OH Leuven maakt zich sterk na verlies David Hubert aan Union SG

22:15
1
"De ene loze belofte volgde op de andere, van dag één zag je dat het fout was"

"De ene loze belofte volgde op de andere, van dag één zag je dat het fout was"

23:00
2
Simon Mignolet geeft inkijk in revalidatie, toekomstplannen en... contractperikelen

Simon Mignolet geeft inkijk in revalidatie, toekomstplannen en... contractperikelen

22:00
Ging het héél snel? Think again! 'Monaco en Pocognoli hadden al een hele poos contact'

Ging het héél snel? Think again! 'Monaco en Pocognoli hadden al een hele poos contact'

19:40
Contractverlenging of terugkeer naar Engeland? 'Brian Riemer heeft luxeprobleem na vertrek bij Anderlecht'

Contractverlenging of terugkeer naar Engeland? 'Brian Riemer heeft luxeprobleem na vertrek bij Anderlecht'

21:20
Yari Verschaeren praat over statuut als bankzitter, zijn ingesteldheid en... contractsituatie

Yari Verschaeren praat over statuut als bankzitter, zijn ingesteldheid en... contractsituatie

20:40
Mogi Bayat in opspraak in Engeland: 'Ontslagen omdat coach de juiste spelers niet koos'

Mogi Bayat in opspraak in Engeland: 'Ontslagen omdat coach de juiste spelers niet koos'

21:00
Ronaldo ontkent woorden van Capello niet: "Ik feeste tot zeven uur, nam het vliegtuig en... ging trainen"

Ronaldo ontkent woorden van Capello niet: "Ik feeste tot zeven uur, nam het vliegtuig en... ging trainen"

20:20
Voor het WK en... voor zijn eigen krediet! Rudi Garcia en zijn Rode Duivels moéten vanavond in Wales Analyse

Voor het WK en... voor zijn eigen krediet! Rudi Garcia en zijn Rode Duivels moéten vanavond in Wales

20:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 13/10: Zirkzee

Transfernieuws en Transfergeruchten 13/10: Zirkzee

19:00
Officieel: Union SG heeft opvolger van Pocognoli beet

Officieel: Union SG heeft opvolger van Pocognoli beet

13:30
5
Real Madrid gaat voetbalwereld verbijsteren: 'Exit ene wereldster zorgt voor komst van nog grotere vedette'

Real Madrid gaat voetbalwereld verbijsteren: 'Exit ene wereldster zorgt voor komst van nog grotere vedette'

19:20
Absoluut transferrecord op komst voor Club Brugge? Niemand in de buurt, Union, Genk en Anderlecht in top-4

Absoluut transferrecord op komst voor Club Brugge? Niemand in de buurt, Union, Genk en Anderlecht in top-4

18:20
'Voormalige Anderlecht-speler in zwaar weer: oplossing vanuit Premier League-club of Italië'

'Voormalige Anderlecht-speler in zwaar weer: oplossing vanuit Premier League-club of Italië'

19:00
Toekomstige Rode Duivel? Jonge aanvaller scoort na titel in USA meteen bij debuut in Zweden

Toekomstige Rode Duivel? Jonge aanvaller scoort na titel in USA meteen bij debuut in Zweden

17:40
1
Opgelet: 'Italiaanse topclub wil komen shoppen bij het Bayern van Kompany'

Opgelet: 'Italiaanse topclub wil komen shoppen bij het Bayern van Kompany'

17:20
Drama voor Hayen: 'Zomeraanwinst Club Brugge komt dit jaar niet meer in actie'

Drama voor Hayen: 'Zomeraanwinst Club Brugge komt dit jaar niet meer in actie'

16:30
3
Einde carrière Radja Nainggolan in zicht? De speler geeft een duidelijk antwoord

Einde carrière Radja Nainggolan in zicht? De speler geeft een duidelijk antwoord

16:15
2
Ex-speler Mechelen, Zulte Waregem, Lierse en Lommel bij debuut naar WK: "Rode Duivels al lang niet in hoofd"

Ex-speler Mechelen, Zulte Waregem, Lierse en Lommel bij debuut naar WK: "Rode Duivels al lang niet in hoofd"

16:00
1
Rode Duivels-icoon Philippe Albert geeft aan wie voor hem moet starten in de spits

Rode Duivels-icoon Philippe Albert geeft aan wie voor hem moet starten in de spits

15:30
"Verrast en ontgoocheld": OH Leuven doet plan voor de toekomst uit de doeken

"Verrast en ontgoocheld": OH Leuven doet plan voor de toekomst uit de doeken

14:40
9
Licht aan het einde van de tunnel? Antwerp-speler komt met hoopgevend bericht na horrorblessure

Licht aan het einde van de tunnel? Antwerp-speler komt met hoopgevend bericht na horrorblessure

14:20
3
🎥 FC De Kampioenen als inspiratiebron voor Rode Duivels: "Abominabel, vooral achteraan" De derde helft

🎥 FC De Kampioenen als inspiratiebron voor Rode Duivels: "Abominabel, vooral achteraan"

15:00
1
🎥 Witte rook: Union heeft nieuwe coach beet ... van andere ploeg uit de Jupiler Pro League

🎥 Witte rook: Union heeft nieuwe coach beet ... van andere ploeg uit de Jupiler Pro League

12:41
36
Succes is ook een tegenslag: Anderlecht en Charleroi nog een week langer zonder spelers

Succes is ook een tegenslag: Anderlecht en Charleroi nog een week langer zonder spelers

14:00
1
Zulte Waregem speelt pion kwijt aan Club Brugge, maar vindt opvolger bij ... Anderlecht

Zulte Waregem speelt pion kwijt aan Club Brugge, maar vindt opvolger bij ... Anderlecht

13:45
Verschillende wijzigingen in de definitieve selectie van Rudi Garcia voor de uitwedstrijd naar Wales

Verschillende wijzigingen in de definitieve selectie van Rudi Garcia voor de uitwedstrijd naar Wales

13:00
"Ik heb Debast alles geleerd" en "Doku kan iemand dribbelen in een telefoonhokje"

"Ik heb Debast alles geleerd" en "Doku kan iemand dribbelen in een telefoonhokje"

12:00
3
Rode Duivels zijn niet in paniek, Courtois trekt wel een paar opvallende conclusies

Rode Duivels zijn niet in paniek, Courtois trekt wel een paar opvallende conclusies

12:20
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 17/10 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 18/10 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 18/10 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 18/10 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 KAA Gent KAA Gent

Nieuwste reacties

SevenEleven SevenEleven over Wales - België: 2-4 TheWiseGuy TheWiseGuy over Jan Breydelstadion wordt 50 jaar: "Ik ben meer dan beschaamd tegenwoordig" Bonanza Bonanza over OH Leuven maakt zich sterk na verlies David Hubert aan Union SG Joe Joe over Nilsson is helemaal terug: Club Brugge maakt indruk tegen CPL-club filip.dhose filip.dhose over "De ene loze belofte volgde op de andere, van dag één zag je dat het fout was" Vital Verheyen Vital Verheyen over België - Noord-Macedonië: 0-0 Nelvafrel Nelvafrel over David Hubert legt zelf uit waarom hij OH Leuven heeft verlaten voor Union SG Dirk ie Dirk ie over Peter Vandenbempt ziet één verliezer: "Hij ziet de tgv voorbij razen en zal een whisky nodig hebben" Andreas2962 Andreas2962 over "Jullie laten me soms lachen" - Rudi Garcia spot met de Belgische supporters, pers en analisten desktop desktop over Ondanks alle problemen in België neemt DAZN een opvallende beslissing Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved