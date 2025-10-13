Union-CEO doet meteen een grote uitspraak: "Hubert is geen grote coach. Hij kan het wél worden"

Union SG heeft David Hubert voorgesteld als nieuwe coach. Philippe Bormans is héél tevreden met zijn nieuwe coach. En de CEO countert meteen de veelvoorkomende commentaren.

't Is ergens toch wel uniek. De landskampioen én leider in de stand haalt de coach bij de voorlaatste in de stand.

"We zijn tien speeldagen ver", haalt Philippe Bormans in Het Laatste Nieuws de schouders op. "Je moet verder kijken dan een rangschikking."

Onze ploeg staat al op de rails. David Hubert moet het werk voortzetten

"Voor ons is het dus geen verrassende beslissing", gaat de CEO van Les Unionistes verder. "Een jaar geleden kozen we met Sébastien Pocognoli ook voor een jonge trainer zonder ervaring."

In het Dudenpark heeft Hubert een héél groot voordeel. "Onze ploeg staat al op de rails. David moet het werk voortzetten en eigen accenten leggen."





(Nog) geen grote coach

"Hubert is nog geen grote coach", besluit Bormans. "Maar hij kan het zeker en vast wel worden. Trouwens, een echte ster past niet bij Union." (knipoogt)