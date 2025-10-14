De operatie komt er: Club Brugge moet middenvelder nog zeker tot Nieuwjaar missen

De operatie komt er: Club Brugge moet middenvelder nog zeker tot Nieuwjaar missen
Club Brugge krijgt opnieuw slecht nieuws te verwerken: Ludovit Reis ligt er voor een langere periode uit. De middenvelder, die eerder dit seizoen al weken miste door blessureleed, moet nu zelfs geopereerd worden en is out tot na Nieuwjaar.

Club Brugge zal Ludovit Reis opnieuw een tijdje moeten missen. Op deze manier beleeft blauw-zwart niet veel plezier aan zijn zomeraanwinst.

Eerder op het seizoen was Reis al enkele speeldagen afwezig met een kwetsuur. Hij ontbrak tijdens vier competitiewedstrijden in de selectie. Net nu hij op de weg terug was, ligt hij opnieuw in de lappenmand.

Club Brugge moet Ludovit Reis nog enkele maanden missen

We schreven er al over, maar Het Nieuwsblad bevestigt nu dat de Nederlander moet geopereerd worden aan de schouder. Hij zal tot Nieuwjaar buiten strijd zijn.

Reis liep zijn blessure op tegen Union SG, op 27 september. De Nederlander viel in, viel op zijn schouder, en moest na enkele minuten weer van het veld.

De middenvelder zal enkele grote Champions League-wedstrijden missen, tot zijn grote spijt. Ook voor Nicky Hayen is het lastig: in een erg drukke periode moet hij een van zijn middenvelders missen.

