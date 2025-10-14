Ooit één van de grootste talenten van ons land bij Club Brugge: nu als 27-jarige transfervrij opgepikt door topclub

Het is het soort verhaal dat het voetbal soms genadeloos kan schrijven. Jens Teunckens, ooit het grootste doelmannentalent van zijn generatie, heeft op zijn 27e opnieuw onderdak gevonden — als vierde doelman bij Union.

Voor velen is dat een voetnoot in de transferberichten, maar achter dat korte nieuwtje schuilt het relaas van een carrière die nooit echt van de grond kwam. 

Teunckens werd bij de jeugd boven Mile Svilar gekozen

Bij de nationale jeugdploegen stond hij steevast boven Gaëtan Coucke en Mile Svilar in de pikorde. Hij was de nummer één van de Belgische U17 die in 2015 op het WK in Chili brons pakten — een prestatie die hem tot hét toekomstbeeld onder de lat maakte. De verwachtingen waren groot, het pad leek uitgestippeld. Zelfs Roberto Martinez riep hem ooit op.

Toch kwam de doorbraak er nooit. Bij Club Brugge, waar hij werd opgeleid, bleef hij steken in de beloftenkern en was de stap naar het eerste elftal te groot. Ook bij Antwerp vond hij geen structurele speelkansen, ondanks zijn potentieel.

De meeste wedstrijden uit zijn loopbaan speelde hij bij Lierse, waar hij aanvankelijk basisspeler was, maar na interne moeilijkheden naar de B-kern werd verwezen. Dat moment bleek een kantelpunt: Teunckens verdween uit beeld en zat maanden zonder club.

Er waren vooraf daaraan ook korte passages in het buitenland — bij AEK Larnaca in Cyprus en RKC Waalwijk in Nederland — maar stabiliteit vond hij nergens. Toch bleef hij trainen, hopen en zichzelf klaarhouden. Het leek een verloren strijd, tot Union Sint-Gillis deze week de telefoon nam.

Carrière bij Union weer op de rails krijgen?

De landskampioen zocht extra versterking in zijn keeperskern en kwam uit bij de transfervrije Teunckens. Hij tekende een contract tot het einde van het seizoen en wordt vierde doelman, vooral om het trainingsteam te ondersteunen. Op papier een bescheiden rol, maar in realiteit een kans om opnieuw in een professionele structuur te belanden en ervaring te delen met jongere doelmannen.

Voor Teunckens is het een nieuw begin, een gelegenheid om weer deel uit te maken van een ambitieuze ploeg, ver weg van de anonimiteit waarin hij dreigde te verdwijnen. Het verhaal van Jens Teunckens is dat van een belofte die nooit helemaal tot bloei kwam, maar ook van volharding en liefde voor het spel. Van het WK in Chili tot de trainingen in het Dudenpark loopt een onwaarschijnlijke lijn. En misschien, heel misschien, is dit nog niet het laatste hoofdstuk.

