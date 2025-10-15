🎥 Belgische eersteprovincialer zet trainer aan de deur die... scheidsrechter kopstoot verkocht

Opmerkelijke taferelen zondag in de eerste provinciale van de provincie Namen. De wedstrijd tussen Pondrôme en Naninne eindigde voortijdig nadat thuiscoach Olivier Baudelet zich liet gaan tegenover de scheidsrechter. De partij werd definitief stilgelegd in de 81ste minuut bij een 1-3-stand.

Kort voor het incident kreeg Baudelet twee gele kaarten na herhaalde protesten tegen de beslissingen van arbiter Geoffrey Robert. Wat volgde, tartte alle verbeelding: de trainer liep naar de scheidsrechter toe en deelde hem een kopstoot uit. De official bleef ongedeerd, maar voelde zich niet langer veilig om verder te fluiten.

De wedstrijd werd daardoor tien minuten voor tijd stopgezet. Het is nu aan de provinciale bond om het dossier te behandelen, maar alles wijst erop dat Pondrôme de match met een forfaitscore zal verliezen. Zulke feiten hebben volgens de bond “geen plaats op een voetbalveld”.

Frustratie hoopte zich op na nul op 24 bij coach Baudelet

De club, die laatste staat in de stand met nul punten uit acht wedstrijden, reageerde snel. Zondagochtend besliste het bestuur om Olivier Baudelet te ontslaan. De coach zelf verklaarde later dat hij “volledig begrijpt” dat de club die keuze maakt en gaf toe dat hij “duidelijk is doorgeslagen”.

Volgens bronnen dicht bij de club was de frustratie bij Baudelet al enkele weken aan het opbouwen. De slechte resultaten en het gevoel van onrecht tijdens de match zouden de lont in het kruitvat zijn geweest. Toch neemt niets weg dat het gedrag van de trainer zwaar zal worden gesanctioneerd.

Baudelet riskeert nu een fikse schorsing van de voetbalbond. Pondrôme is intussen begonnen aan de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer in de hoop het sportieve rampseizoen nog enigszins recht te trekken.