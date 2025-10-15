Club Brugge-chauffeur kreeg 11 messteken: daders kennen straf

Het hof van beroep in Gent heeft twee mannen uit Oostende veroordeeld voor een gewelddadige aanval op Sven R., een 47-jarige buschauffeur van Club Brugge. Robby D. kreeg twaalf jaar cel, Kenny S. zes jaar, voor een vooraf geplande moordpoging uit wraak.

De aanval vond plaats op 26 mei 2022 in de woning van Sven R. in Bredene. Hij was samen met zijn vrouw en dochter dozen aan het uitpakken toen twee mannen aanboden te helpen vanwege een zogenaamd probleem met zijn busje.

Toen Sven R. de deur wilde sluiten, drongen de daders binnen en staken hem elf keer, onder andere in milt, lever, longen en pancreas. Het slachtoffer overleefde ternauwernood en lag zes weken in coma, schrijft HLN.

12 en 6 jaar cel voor daders

Het motief voor de aanval was wraak. Kenny S. had een relatie met de voormalige stiefdochter van Sven R., die beweerde in het verleden door hem te zijn mishandeld. Het hof stelde vast dat de aanval zorgvuldig was gepland en bedoeld om Sven R. te doden.

Het hof concludeerde dat Robby D. de messteken had toegediend, terwijl Kenny S. de aanval initieerde en meehielp plannen. Het was een aanval met een “zeer gevaarlijke en normloze ingesteldheid” en een vorm van eigenrichting.

Naast de gevangenisstraffen moeten de twee daders een schadevergoeding van 15.000 euro betalen aan Sven R. en 6.500 euro aan zijn echtgenote. Het hof benadrukte dat een streng maatschappelijk signaal nodig is tegen wie het recht in eigen handen neemt.