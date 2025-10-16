Er zit dus niets in het Limburgse water? Guy Martens onthult hét geheim van de Genkse keepersopleiding

KRC Genk leidde de voorbije jaren enkele absolute topdoelmannen op. Zit er iets speciaals in het Limburgse water? Of hebben de blauwhemden een specifieke aanpak? Guy Martens laat in zijn kaarten kijken.

Moeten we nog checken of KRC Genk dé referentie is als het op opleiden van doelmannen aankomt? Thibaut Courtois is uiteraard de referentie. Maar ook pakweg Logan Bailly, Sinan Bolat en Koen Casteels komen uit de Limburgse school.

Ook de voorbije jaren stonden De Smurfen garant voor enkele topkeepers. Mike Penders en Maarten Vandevoordt verdedigen ondertussen het doel in een Europese topcompetitie. Ook pakweg Nordin Jackers en Gaëtan Coucke leerden de kneepjes van het vak in Genk.

Wat is het geheim van de keepersopleiding van KRC Genk?

Het hoeft dan ook niet verbazen dat Guy Martens een graaggeziene gast is bij de Europese topclubs. Maar wat is nu hét geheim van de Limburgse keepersopleiding?

"Bij Genk werken we tot de leeftijd van twaalf jaar niet met vaste keepers", verrast Martens in Het Laatste Nieuws. "Alle spelers switchen regelmatig van positie. Zo staat de technisch beste speler al eens in doel. En zo ontdek je keeperstalenten mét voetballende kwaliteiten."

Zo staat de technisch beste speler al eens in doel. En zo ontdek je keeperstalenten mét voetballende kwaliteiten

De keeperstrainer van Genk en de Rode Duivels wijst ook naar de belangrijke rol van de Belgische voetbalbond in het verhaal. "In België durven we jonge doelmannen brengen. Ook de KBVB kijkt naar de kwaliteit en het potentieel van een doelman. Niet naar leeftijd."

"Bovendien is het belangrijk om een profiel van keeper te bepalen", besluit Martens. "Wij zetten in op opleiding en kwaliteit van de keeperstrainers. Ook in de jeugd. Daar plukken we nu al eventjes de vruchten van."