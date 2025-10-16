Ignace Van der Brempt onthult wat hem altijd is bijgebleven van Rik De Mil

Ignace Van der Brempt, flankverdediger bij het Italiaanse Como, deelt in een interview met Het Nieuwsblad enkele markante herinneringen aan zijn voormalige coach Rik De Mil.

Ignace Van der Brempt stelt dat hij Rik De Mil nog aanzienlijke stappen ziet zetten binnen het Belgische voetbal. “Ik zie hem zeker nog stappen zetten in België. Het potentieel is er en ook qua coachingkwaliteiten schat ik Rik hoog in”, klinkt het in de krant. Hij verwacht dat De Mil ooit landskampioen zal worden in de Jupiler Pro League.

Bijgebleven uitspraak

Tijdens hun samenwerking bij Club NXT viel vooral één uitspraak van De Mil op. “Bij Club NXT zei hij altijd: ‘Je best doen is het minimum.’ Dat is me altijd bijgebleven.” Van der Brempt geeft aan dat hij op jonge leeftijd met deze uitspraak werd geconfronteerd en dat het hem aan het denken zette.

Volgens Van der Brempt speelt De Mils achtergrond als leraar een belangrijke rol in zijn omgang met spelersgroepen. “Door zijn verleden als leraar kan hij als geen ander groepen voor zich winnen. Op een heel menselijke manier dan nog.”

Strengheid en ontspanning in balans

Toch benadrukt Van der Brempt dat De Mil niet terugdeinst voor kordate ingrepen wanneer nodig. “Maar vergis je niet, als er iemand tegen de muur moet geplakt worden, zal dat ook gebeuren. Allee, figuurlijk, hè.”

Hij licht toe dat het bij jonge spelers en voetballers in het algemeen belangrijk is om het juiste evenwicht te vinden tussen discipline en ontspanning. “Als je met jonge gasten en voetballers tout court werkt, moet je goed aanvoelen wanneer de teugels strak moeten staan en wanneer je decompressie toestaat.”

Een concreet voorbeeld daarvan situeert zich tijdens een toernooi van Viareggio. “Op het bekende toernooi van Viareggio kregen we zo ineens een dagje vrij. Konden we allemaal samen pannenkoeken gaan eten op een terrasje. Zalig”, besluit Van der Brempt.