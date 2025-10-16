Nog meer miserie op komst voor wie geen DAZN heeft om voetbal te kijken

Vanaf het seizoen 2027-2028 voert UEFA ingrijpende wijzigingen door in de verdeling van de uitzendrechten voor de Champions League. Grote internationale streamingspelers zoals DAZN en Netflix worden actief benaderd, met als doel een opbrengst van minstens 5 miljard euro.

Volgens berichtgeving van onder meer The Times overweegt Netflix een bod van minstens 5 miljard euro voor een deel van de uitzendrechten. Het platform zou per speeldag één wedstrijd wereldwijd willen uitzenden.

DAZN, dat al actief is in diverse Europese markten, wordt eveneens genoemd als potentiële partner. UEFA wil via een nieuw verkoopmodel de rechten niet langer per land verdelen, maar in internationale pakketten aanbieden.

Miserie voor nationale zenders

Een van de voorgestelde instrumenten is de “global first pick”, waarbij één partij per speeldag exclusief een wedstrijd mag kiezen en wereldwijd uitzenden. Dit betekent dat nationale zenders zoals VTM, Telenet en Proximus hun positie kunnen verliezen, zeker als ze geen toegang krijgen tot volledige pakketten.

De huidige uitzendrechten in België blijven tot en met 2027 in handen van de bestaande aanbieders. Daarna wordt het speelveld hertekend, met een nadruk op internationale distributie en digitale streaming.





Voor Belgische voetbalfans zonder abonnement op internationale streamingdiensten dreigt een verslechtering van de toegankelijkheid. Wie geen toegang heeft tot DAZN of Netflix, loopt het risico cruciale wedstrijden niet meer te kunnen volgen via traditionele kanalen. De shift naar internationale platforms kan ook gevolgen hebben voor de zichtbaarheid van Belgische clubs in Europa.

Nog andere kandidaten

Telecombedrijven in België zullen naar verwachting moeilijker kunnen concurreren met de financiële slagkracht van wereldwijde spelers. Amazon en Apple worden eveneens genoemd als geïnteresseerde partijen, wat de druk op lokale aanbieders verder verhoogt.

UEFA bevestigt dat het nieuwe model gericht is op maximale opbrengst en wereldwijde dekking. De onderhandelingen over de concessieperiode na 2027 zijn volop aan de gang, met als doelstelling een recordbedrag van 5 miljard euro te realiseren.