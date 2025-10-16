Nog meer miserie op komst voor wie geen DAZN heeft om voetbal te kijken

Nog meer miserie op komst voor wie geen DAZN heeft om voetbal te kijken

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Vanaf het seizoen 2027-2028 voert UEFA ingrijpende wijzigingen door in de verdeling van de uitzendrechten voor de Champions League. Grote internationale streamingspelers zoals DAZN en Netflix worden actief benaderd, met als doel een opbrengst van minstens 5 miljard euro.

Volgens berichtgeving van onder meer The Times overweegt Netflix een bod van minstens 5 miljard euro voor een deel van de uitzendrechten. Het platform zou per speeldag één wedstrijd wereldwijd willen uitzenden.

DAZN, dat al actief is in diverse Europese markten, wordt eveneens genoemd als potentiële partner. UEFA wil via een nieuw verkoopmodel de rechten niet langer per land verdelen, maar in internationale pakketten aanbieden.

Miserie voor nationale zenders

Een van de voorgestelde instrumenten is de “global first pick”, waarbij één partij per speeldag exclusief een wedstrijd mag kiezen en wereldwijd uitzenden. Dit betekent dat nationale zenders zoals VTM, Telenet en Proximus hun positie kunnen verliezen, zeker als ze geen toegang krijgen tot volledige pakketten.

De huidige uitzendrechten in België blijven tot en met 2027 in handen van de bestaande aanbieders. Daarna wordt het speelveld hertekend, met een nadruk op internationale distributie en digitale streaming.

Voor Belgische voetbalfans zonder abonnement op internationale streamingdiensten dreigt een verslechtering van de toegankelijkheid. Wie geen toegang heeft tot DAZN of Netflix, loopt het risico cruciale wedstrijden niet meer te kunnen volgen via traditionele kanalen. De shift naar internationale platforms kan ook gevolgen hebben voor de zichtbaarheid van Belgische clubs in Europa.

Nog andere kandidaten

Telecombedrijven in België zullen naar verwachting moeilijker kunnen concurreren met de financiële slagkracht van wereldwijde spelers. Amazon en Apple worden eveneens genoemd als geïnteresseerde partijen, wat de druk op lokale aanbieders verder verhoogt.

UEFA bevestigt dat het nieuwe model gericht is op maximale opbrengst en wereldwijde dekking. De onderhandelingen over de concessieperiode na 2027 zijn volop aan de gang, met als doelstelling een recordbedrag van 5 miljard euro te realiseren.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp

Meer nieuws

"We delen die mening": Supporters geven Club Brugge straf cijfer over Jan Breydelstadion

"We delen die mening": Supporters geven Club Brugge straf cijfer over Jan Breydelstadion

11:20
KV Kortrijk heeft een heel belangrijke afspraak deze maand: "Stel je voor..."

KV Kortrijk heeft een heel belangrijke afspraak deze maand: "Stel je voor..."

11:00
Toont David Hubert zich ondankbaar om de deur achter zich dicht te trekken bij OHL?

Toont David Hubert zich ondankbaar om de deur achter zich dicht te trekken bij OHL?

08:40
5
'Anderlecht heeft vervanger voor Stroeykens op het oog en profiteert van mislukte zomerdeal'

'Anderlecht heeft vervanger voor Stroeykens op het oog en profiteert van mislukte zomerdeal'

10:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 16/10: Stroeykens - Jankovic - Sikan - Verschaeren

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/10: Stroeykens - Jankovic - Sikan - Verschaeren

10:30
OFFICIEEL: Jonas De Roeck (ex-Antwerp, ex-Westerlo) wordt hoofdtrainer van CPL-club

OFFICIEEL: Jonas De Roeck (ex-Antwerp, ex-Westerlo) wordt hoofdtrainer van CPL-club

18:00
6
De beslissing is allesbehalve simpel: Besnik Hasi én medische staf van Anderlecht hebben knoop door te hakken

De beslissing is allesbehalve simpel: Besnik Hasi én medische staf van Anderlecht hebben knoop door te hakken

21:40
2
Niet iedereen heeft vandaag vrijaf gekregen bij STVV: deze spelers worden op de club verwacht

Niet iedereen heeft vandaag vrijaf gekregen bij STVV: deze spelers worden op de club verwacht

07:40
Gaat vergelijking met Tolu op voor Genkaanwinst? Dit denkt hij er zelf van

Gaat vergelijking met Tolu op voor Genkaanwinst? Dit denkt hij er zelf van

08:20
Ignace Van der Brempt onthult wat hem altijd is bijgebleven van Rik De Mil

Ignace Van der Brempt onthult wat hem altijd is bijgebleven van Rik De Mil

09:00
Paleisrevolutie bij Anderlecht heeft ook grote gevolgen voor Olivier Renard

Paleisrevolutie bij Anderlecht heeft ook grote gevolgen voor Olivier Renard

23:00
4
'Anderlecht wil Verschaeren als pasmunt gebruiken om nieuwe spits te halen'

'Anderlecht wil Verschaeren als pasmunt gebruiken om nieuwe spits te halen'

07:20
3
'Barst de bom helemaal? KAA Gent wil stap verder gaan in strijd om nieuw competitieformat'

'Barst de bom helemaal? KAA Gent wil stap verder gaan in strijd om nieuw competitieformat'

08:00
16
Nog enkele miljoenen duurder? Club Brugge-speler is genomineerd voor... Golden Boy Award

Nog enkele miljoenen duurder? Club Brugge-speler is genomineerd voor... Golden Boy Award

22:30
6
Hein Vanhaezebrouck ziet al zeker één grote verdienste van Rudi Garcia bij Rode Duivels

Hein Vanhaezebrouck ziet al zeker één grote verdienste van Rudi Garcia bij Rode Duivels

09:30
Philippe Bormans zegt waar het op staat: "Vertrek van Pocognoli? Dat doet er eigenlijk niet toe"

Philippe Bormans zegt waar het op staat: "Vertrek van Pocognoli? Dat doet er eigenlijk niet toe"

07:00
Er zit dus niets in het Limburgse water? Guy Martens onthult hét geheim van de Genkse keepersopleiding

Er zit dus niets in het Limburgse water? Guy Martens onthult hét geheim van de Genkse keepersopleiding

06:30
Deschacht velt oordeel over Hasi en Anderlecht: "Deze ploeg mist een Olivier Deschacht"

Deschacht velt oordeel over Hasi en Anderlecht: "Deze ploeg mist een Olivier Deschacht"

20:40
9
Kapitein RSCA Futures samen met andere paars-witte briljant op weg naar geschiedenis: coach is formeel

Kapitein RSCA Futures samen met andere paars-witte briljant op weg naar geschiedenis: coach is formeel

06:00
BREAKING: RSC Anderlecht heeft een nieuwe voorzitter én een nieuwe CEO

BREAKING: RSC Anderlecht heeft een nieuwe voorzitter én een nieuwe CEO

19:55
16
Onverwachte terugkeer Achter De Kazerne? 'Nederlander binnenkort opnieuw aan de slag bij KV Mechelen'

Onverwachte terugkeer Achter De Kazerne? 'Nederlander binnenkort opnieuw aan de slag bij KV Mechelen'

22:00
Hoe moet het nu verder? 'KBVB niet te spreken over Anderlecht'

Hoe moet het nu verder? 'KBVB niet te spreken over Anderlecht'

19:00
3
Waarom David Hubert bij Union SG toch wel eens kan verrassen Analyse

Waarom David Hubert bij Union SG toch wel eens kan verrassen

18:40
Standard in de problemen voor clash met Antwerp: vier afwezigen en twijfelgeval bij de Rouches

Standard in de problemen voor clash met Antwerp: vier afwezigen en twijfelgeval bij de Rouches

17:40
14
Wie wordt de nieuwe coach van OH Leuven? Namen genoemd, één man nu op de juiste plek

Wie wordt de nieuwe coach van OH Leuven? Namen genoemd, één man nu op de juiste plek

17:30
1
'Italiaanse topclub is héél concreet voor Ordoñez én verwacht... een wederdienst van Club Brugge'

'Italiaanse topclub is héél concreet voor Ordoñez én verwacht... een wederdienst van Club Brugge'

19:40
8
Er is leven na Thibaut Courtois: 'Real Madrid wil deze doelman als (toekomstige) opvolger van Rode Duivel'

Er is leven na Thibaut Courtois: 'Real Madrid wil deze doelman als (toekomstige) opvolger van Rode Duivel'

21:20
📷 Anderlecht pakt opnieuw uit, in samenwerking met Stromae

📷 Anderlecht pakt opnieuw uit, in samenwerking met Stromae

17:00
1
Antwerps jeugdproduct Antwerp en Beerschot had gesprekken met Beerschot, maar ...

Antwerps jeugdproduct Antwerp en Beerschot had gesprekken met Beerschot, maar ...

15:45
Twee grote Belgische talenten en een KV Mechelen-speler in lijst van beste jonge spelers

Twee grote Belgische talenten en een KV Mechelen-speler in lijst van beste jonge spelers

18:22
HO Kalken, Beerschot, STVV, Zulte Waregem, Kortrijk, ... WK 2026

HO Kalken, Beerschot, STVV, Zulte Waregem, Kortrijk, ... WK 2026

18:50
Pocognoli moet iets bekennen: "AS Monaco was al in me geïnteresseerd. Maar het ging daarom niet door"

Pocognoli moet iets bekennen: "AS Monaco was al in me geïnteresseerd. Maar het ging daarom niet door"

21:00
Wat gaat er gebeuren? 'PSG wil Yamal koste wat het kost en tegen elke inspanning naar Parijs halen'

Wat gaat er gebeuren? 'PSG wil Yamal koste wat het kost en tegen elke inspanning naar Parijs halen'

20:20
Real Madrid doet het opnieuw! 'Spaanse grootmacht gaat gratis aan de haal met sterkhouder van Liverpool'

Real Madrid doet het opnieuw! 'Spaanse grootmacht gaat gratis aan de haal met sterkhouder van Liverpool'

19:20
1
Axel Witsel schrijft geschiedenis bij de Rode Duivels: "Ik hoop er in november bij te zijn, thuis in Luik" Interview

Axel Witsel schrijft geschiedenis bij de Rode Duivels: "Ik hoop er in november bij te zijn, thuis in Luik"

16:30
Sébastien Pocognoli stelt plan op om carrière van Paul Pogba nieuw leven in te blazen

Sébastien Pocognoli stelt plan op om carrière van Paul Pogba nieuw leven in te blazen

17:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 17/10 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 18/10 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 18/10 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 18/10 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 KAA Gent KAA Gent

Nieuwste reacties

superantwerp superantwerp over Nog meer miserie op komst voor wie geen DAZN heeft om voetbal te kijken WanneZever WanneZever over Bondscoach van Wales niet te spreken over één ding na nederlaag tegen Rode Duivels Sv1978 Sv1978 over 'Barst de bom helemaal? KAA Gent wil stap verder gaan in strijd om nieuw competitieformat' cartman_96 cartman_96 over Deschacht velt oordeel over Hasi en Anderlecht: "Deze ploeg mist een Olivier Deschacht" Dirk1897 Dirk1897 over Toont David Hubert zich ondankbaar om de deur achter zich dicht te trekken bij OHL? cartman_96 cartman_96 over BREAKING: RSC Anderlecht heeft een nieuwe voorzitter én een nieuwe CEO mijnheer primus mijnheer primus over Is Beerschot een echte promotiekandidaat? Antwerpenaren staan voor cruciale maand in Challenger Pro League cartman_96 cartman_96 over 'Italiaanse topclub is héél concreet voor Ordoñez én verwacht... een wederdienst van Club Brugge' cartman_96 cartman_96 over Real Madrid doet het opnieuw! 'Spaanse grootmacht gaat gratis aan de haal met sterkhouder van Liverpool' pief pief over Nog enkele miljoenen duurder? Club Brugge-speler is genomineerd voor... Golden Boy Award Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved