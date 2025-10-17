David Hubert direct onder druk gezet: "Moeilijk om te falen als coach van Union SG"

David Hubert direct onder druk gezet: "Moeilijk om te falen als coach van Union SG"
Foto: © photonews

De aanstelling van David Hubert als nieuwe coach van Union SG kwam voor analist Alex Teklak niet als een verrassing. Hij heeft immers wat hetzelfde profiel als Sébastien Pocognoli: jong, flexibel en datagericht.

Volgens Teklak heeft Hubert het voordeel van een stabiel en gedisciplineerd team. “Het meest opmerkelijke aan Union is dat de identiteit van de coach minder belangrijk lijkt dan bij andere clubs. De clubstructuur is zo solide dat het bijna moeilijk is om te falen als coach. Het succes hangt vooral af van het samenbrengen van spelers die allemaal dezelfde richting uitgaan", aldus Teklak in L'Avenir.

Toch waarschuwt Teklak voor een psychologische uitdaging voor Hubert. “Hij komt van een team dat onderaan stond naar de leider van de competitie. Bij Anderlecht merkten we al dat hij soms terughoudend was, alsof hij niet volledig durfde te gaan staan voor zijn rol. Hij zal moeten leren zich te laten gelden en zijn stempel te drukken.”

Volgens Teklak moet Hubert minder terughoudend worden

Een andere cruciale factor volgens Teklak is de samenstelling van het technische team. “Toen Pocognoli vorig seizoen begon, probeerde hij een stijl van opbouw van achteruit te implementeren, wat in het begin tot fouten en nederlagen leidde. Uiteindelijk paste hij zijn aanpak aan en won Union het kampioenschap met een compacte defensie, efficiënte standaardsituaties en een uitstekende mentaliteit. Hubert zal zijn staf goed moeten kiezen om dit te kunnen voortzetten.”

Teklak benadrukt dat de timing voor Hubert uitdagend is. “Hij arriveert in een overgangsperiode en krijgt nu te maken met een zwaarder speelschema: van één wedstrijd per week bij OHL naar twee wedstrijden per week plus Europese verplichtingen. Alles wordt tien keer belangrijker en zwaarder.”

Tot slot vat Teklak samen: “Union biedt een comfortabel kader, maar Hubert moet zijn onzekerheden overwinnen, zijn autoriteit tonen en slimme keuzes maken in staf en speelstijl. Als hij dat doet, kan hij deze stap in zijn carrière succesvol maken.”

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

