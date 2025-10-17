Opvallend: Jaïro Riedewald (ex-Antwerp) gaat plots aan de slag in Engeland

Foto: © photonews

Jaïro Riedewald heeft een nieuwe club gevonden. De voormalige Antwerp-speler tekende een contract bij Sheffield United tot januari, na een succesvolle proefperiode. De Engelse club hoopt dat de Nederlander kan helpen om de rode lantaarn door te geven.

Antwerp zag afgelopen zomer héél veel ervaring vertrekken. Misschien zelfs te veel op hetzelfde moment. Sommigen stopten, terwijl anderen nog een nieuwe club zoeken. Denk maar aan Denis Odoi.

Jaïro Riedewald zag zijn contract aflopen na het vorige seizoen en moest bijgevolg ook op zoek naar een nieuwe werkgever. Die heeft hij nu gevonden, in Engeland.

Jaïro Riedewald gaat aan de slag bij Sheffield United

'Jaïro Riedewald heeft een overeenkomst getekend bij Sheffield United tot januari, nadat de veelzijdige speler indruk maakte op Chris Wilder en zijn staf tijdens een proefperiode bij de club', klinkt het bij zijn nieuwe ploeg.

Sheffield United staat momenteel laatste in de Championship, op de 24e plaats met drie punten. Na negen speeldagen is het dringend tijd om meer punten te pakken.

En daar kan Riedewald dus, voolopig tot januari, bij helpen. De 29-jarige Nederlander speelde 28 wedstrijden bij Antwerp afgelopen seizoen.

