John Van den Brom doet boekje open over onbegrijpelijke transfer van Club Brugge

Michal Skoras maakt indruk bij KAA Gent na een moeizame periode bij Club Brugge. Oud-trainer John Van den Brom blikt terug op de ontwikkeling van de Poolse vleugelaanvaller en uit zijn verbazing over het verloop van diens transfer.

Van Poznan naar Brugge

Michal Skoras kende een sterk seizoen bij Lech Poznan in 2022-2023. Hij kwam tot zestien doelpunten en acht assists in 53 wedstrijden. Onder meer in de Conference League en op het WK in Qatar liet hij zich zien. John Van den Brom, toen trainer bij Lech Poznan, werkte intensief met Skoras.

“Wat ik zo mooi aan hem vond, buiten dat het een talentvolle speler was: hij trainde élke dag hard”, stelt Van den Brom in Het Nieuwsblad. Hij benadrukt dat Poolse spelers veel energie steken in hun ontwikkeling en dat Skoras zich ook individueel wilde verbeteren.

De vleugelaanvaller kende een lange weg naar de top. Hij speelde in de lagere klassen van Polen en beleefde een moeilijke uitleenperiode. Na die ervaring besloot hij niet meer verhuurd te willen worden. Onder Van den Brom kwam zijn talent tot uiting. “Hij is zó sterk. Altijd trainde ie hard, was ie bezig met beter worden”, zegt Van den Brom. “Zijn fysieke waardes zijn enorm hoog. Hij heeft ook snelheid, een individuele actie en echt scorend vermogen. Maar dat is er bij Brugge nooit uitgekomen.”

Bij Club Brugge kon Skoras zich niet doorzetten. Hij bleef op de bank en kreeg weinig speelminuten. Van den Brom volgde zijn ex-speler met verwondering. “Ik bleef het wel volgen en ik heb hem bij Brugge nooit het niveau zien halen dat ie bij ons haalde. Vond ik wel jammer.”

Vertrouwen bij KAA Gent

In 2023 betaalde Club Brugge zes miljoen euro voor Skoras. Toch kwam hij daar niet tot zijn recht. Van den Brom wijst op het belang van vertrouwen. “Elke speler heeft uiteindelijk vertrouwen nodig. En Michal is een gevoelige jongen,” zegt hij.

Bij KAA Gent lijkt Skoras nu wel zijn draai te vinden. In de eerste vijf wedstrijden was hij goed voor twee doelpunten en drie assists. Zijn fysieke kracht, snelheid en inzet worden opnieuw zichtbaar. De overstap van bankzitter naar basisspeler roept vragen op, maar de cijfers spreken voor zich.