"Onze fans verdienen meer": Ronny Deila (ex-Standard, ex-Club Brugge) is ontslagen

Na een bijzonder teleurstellend seizoen is Ronny Deila niet langer de trainer van Atlanta United. Zijn positie stond al enkele weken onder druk.

De laatste speeldag van de reguliere MLS-fase vindt dit weekend plaats. Atlanta United, een van de grote teleurstellingen van het seizoen, speelde gelijk tegen DC United en eindigt voorlaatste in de Eastern Conference met 28 punten uit 34 wedstrijden.

Een tegenvallende balans die Ronny Deila zijn job heeft gekost. Na het gelijkspel tegen D.C. United bracht de Amerikaanse club een officieel communiqué uit waarin het ontslag van de voormalige coach van Standard en Club Brugge werd aangekondigd.

"Het was duidelijk dat ons spelniveau dit seizoen niet goed genoeg was. Samen met het bestuur hebben we beslist dat het in het belang van Atlanta United is om het team een nieuwe richting te geven", verklaarde Garth Lagerwey, CEO van de club.

"Uiteindelijk zijn we onze fans meer spektakel op het veld verschuldigd, en we zijn vastbesloten dat zo snel mogelijk te leveren. We danken Ronny voor zijn inzet en wensen hem veel succes met zijn toekomstige projecten."

Ronny Deila kwam in december 2024 toe bij Atlanta United. In zijn enige seizoen aan het roer noteerde de club een balans van 6 zeges, 18 gelijke spelen en 13 nederlagen in alle competities samen.