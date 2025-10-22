Vincent Kompany komt terug op racisme-incident tijdens Club Brugge - Anderlecht

Bayern München ontvangt op woensdagavond in eigen stadion Club Brugge. Voor Vincent Kompany is het een nieuw duel tegen blauw-zwart. In het verleden was er een heel moeilijk moment voor Kompany in een wedstrijd tegen Club Brugge.

Op zondag 19 december 2021 speelden Club Brugge en RSC Anderlecht 2-2 tegen elkaar gelijk. Vincent Kompany was op dat moment coach van paars-wit en ging dus op bezoek bij de grote rivaal.

Na de wedstrijd ging het ook helemaal niet over de wedstrijd in de persconferentie van Vincent Kompany. Hij was boos op de supporters namelijk.

Die zouden hem en een aantal spelers racistisch hebben bejegend. "Ik ben uitgescholden voor bruine aap en wat nog allemaal", aldus de coach van paars-wit toen. "Ze riepen het naar mij en naar mijn staf. Ik ben zwaar teleurgesteld en ga sowieso zwaar teleurgesteld naar huis, het resultaat interesseert me niet."





Vincent Kompany nog steeds sprakeloos

Nu is Vincent Kompany bij Het Laatste Nieuws nog eens teruggekomen op de zaak van toen: "Ik was kapitein van de nationale ploeg geweest en speelde 17 jaar voor de nationale ploeg. Als je staf na zoveel jaren wordt uitgescholden, dan is dat niet makkelijk."

"Ik ben nog steeds sprakeloos, ik weet nog altijd niet hoe ik er mij moet over gedragen. Ik heb het nog geen plaats kunnen geven. De spelers van Club Brugge hebben er niets mee te maken en dus focus ik me op de match."