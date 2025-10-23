Matte Smets en Jorne Spileers kampen volgens Denis Odoi met hetzelfde lastige probleem

Matte Smets krijgt kritiek. Biet vanwege zijn spel, maar omdat hij volgens sommigen te braaf is. Denis Odoi, die ook Jorne Spileers met hetzelfde probleem ziet, legde in de podcast 90 Minutes uit waarom dat op het veld een probleem kan zijn.

Matte Smets wordt al langere tijd gezien als een groot talent bij Genk. Hij start iedere wedstrijd in de basis van coach Thorsten Fink, maar hij krijgt tegenwoordig ook kritiek.

Niet omdat hij slecht voetbalt of zo, wel omdat hij te braaf zou zijn. In het dagelijkse leven een kwaliteit, maar op het voetbalveld een zwakte. Denis Odoi vertelde erover bij de podcast 90 Minutes.

Zijn Matte Smets en Jorne Spileers te braaf

"Ik heb al met een aanvaller gesproken - ik ga geen namen noemen - maar die zei: "Als ik tegen zulke jongens speel, ga ik geen pijn hebben."", zegt hij over Smets.

"Als ze tegen Club spelen, weten ze dat Joel Ordoñez of Brandon Mechele op een lange bal sowieso in hun nek gaan vliegen, of een knietje uitdelen. Natuurlijk zit dat ook al in je hoofd als aanvaller", gaat hij verder.





Odoi vindt ook dat Jorne Spileers te braaf is. "Het is niet dat ze geen duels winnen, maar ze willen het iets te proper doen. En ik ken nog spelers die dat 'vuile' niet intrinsiek in zich hebben, maar dan moet je dat ontwikkelen. En daarvoor zullen ze zich moeten haasten", geeft hij als tip mee.