David Hubert nu al met frustraties: Union SG moet duidelijk iets veranderen

Union Saint-Gilloise ontdekt week na week het enorme verschil tussen Europa League en Champions League. Vorig seizoen kregen de Brusselaars slechts elf doelpunten tegen in tien Europese wedstrijden. Dit seizoen slikten ze al negen goals in slechts drie wedstrijden in de Champions League.

Drie weken na de 0-4-nederlaag tegen Newcastle, leed Union opnieuw een zware nederlaag, dit keer tegen Inter Milan. De Italianen schoten zeventien keer, zeven keer op doel en scoorden vier keer. Een ijskoud realisme, vergelijkbaar met dat van de Engelsen: twaalf schoten, zes op doel en vier treffers.

Voor coach David Hubert was vooral de manier waarop de goals vielen frustrerend. Het begon rond de 40e minuut bij een stilstaande fase. “Het is een situatie waar we normaal sterk in zijn. Het is een corner, er is een duel en we moeten fysiek sterker zijn tegenover de tegenstander", legt hij uit.

Het tweede doelpunt, net voor de rust, deed nog meer pijn. Union had de bal in het offensieve veld toen een balverlies leidde tot een razendsnelle overgang van Inter. “Op dat moment moet je de overgang doden, door een duel te winnen of een slimme fout te maken. Het is frustrerend, zeker omdat we wisten dat zij twee spitsen hadden die alleen op die diepte wachtten", aldus Hubert.

Belgische stabiliteit in Europa vinden

Hubert probeerde de dreiging van Inter te counteren met een ongewoon middenveldtrio: Van De Perre, Zorgane en Rasmussen. “Van De Perre bracht intensiteit en discipline, Zorgane gaf controle in balbezit en was intelligent met de bal, en Rasmussen werkte enorm hard in de recuperatie", vertelt hij. Het idee was om ruimtes achter Inter te benutten, maar de uitvoering liet steken vallen.

Toch blijft Union in eigen land een defensieve rots. Met slechts zes tegendoelpunten in elf competitiewedstrijden hebben de Brusselaars de beste verdediging van België. De uitdaging is nu om die stabiliteit ook op Europees niveau te tonen, willen ze blijven dromen van een Europees voorjaar na de groepsfase.