OFFICIEEL: Union SG haalt belangrijke pion bij Club Brugge weg

Union Saint-Gilloise heeft zijn technische staf versterkt met Wouter Hias. De 34-jarige coach komt over van Club NXT, waar hij sinds deze zomer als assistent-trainer (T2) actief was en er ook even overnam.

Eerder was Hias hoofdtrainer van KVK Tienen van 2021 tot 2024 en werkte hij tijdens het seizoen 2024/25 als assistent bij Jong Westerlo. Zijn ervaring op verschillende niveaus moet Union extra diepgang geven.

Bij Union gaat Hias aan de slag als T3 en zal hij David Hubert en Bart Meert ondersteunen. Zijn rol bestaat voornamelijk uit het uitwerken van trainingen en het ondersteunen van de technische beslissingen van het duo.

De komst van Hias volgt op een woelige periode bij de Brusselse club. Tijdens de interlandbreak vertrok Sébastien Pocognoli onverwacht naar AS Monaco, waardoor Union plots zonder zijn kampioenenmaker zat. En ook assistent Kevin Mirallas vertrok met hem. Hias moet hem vervangen.

Wouter Hias als vervanger van Kevin Mirallas

Union probeerde aanvankelijk Bo Svensson en Rik De Mil te strikken, maar de club vond uiteindelijk zijn nieuwe hoofdtrainer in David Hubert van OH Leuven.

Met de aanwerving van Hias hoopt Union de stabiliteit in de staf te herstellen. Hij zal samen met Bart Meert ervoor zorgen dat de Brusselaars optimaal voorbereid zijn op de komende uitdagingen in de competitie en Europa.