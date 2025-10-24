OFFICIEEL: Union SG haalt belangrijke pion bij Club Brugge weg

OFFICIEEL: Union SG haalt belangrijke pion bij Club Brugge weg
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Union Saint-Gilloise heeft zijn technische staf versterkt met Wouter Hias. De 34-jarige coach komt over van Club NXT, waar hij sinds deze zomer als assistent-trainer (T2) actief was en er ook even overnam.

Eerder was Hias hoofdtrainer van KVK Tienen van 2021 tot 2024 en werkte hij tijdens het seizoen 2024/25 als assistent bij Jong Westerlo. Zijn ervaring op verschillende niveaus moet Union extra diepgang geven.

Bij Union gaat Hias aan de slag als T3 en zal hij David Hubert en Bart Meert ondersteunen. Zijn rol bestaat voornamelijk uit het uitwerken van trainingen en het ondersteunen van de technische beslissingen van het duo.

De komst van Hias volgt op een woelige periode bij de Brusselse club. Tijdens de interlandbreak vertrok Sébastien Pocognoli onverwacht naar AS Monaco, waardoor Union plots zonder zijn kampioenenmaker zat. En ook assistent Kevin Mirallas vertrok met hem. Hias moet hem vervangen.

Wouter Hias als vervanger van Kevin Mirallas

Union probeerde aanvankelijk Bo Svensson en Rik De Mil te strikken, maar de club vond uiteindelijk zijn nieuwe hoofdtrainer in David Hubert van OH Leuven.

Met de aanwerving van Hias hoopt Union de stabiliteit in de staf te herstellen. Hij zal samen met Bart Meert ervoor zorgen dat de Brusselaars optimaal voorbereid zijn op de komende uitdagingen in de competitie en Europa.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Union SG

Meer nieuws

WK-doelman gratis naar België deze winter? Buitenlandse kapers op de kust

WK-doelman gratis naar België deze winter? Buitenlandse kapers op de kust

14:40
Besnik Hasi keek naar Bayern-Club Brugge: "Ik ben niet verrast"

Besnik Hasi keek naar Bayern-Club Brugge: "Ik ben niet verrast"

14:00
Grote polemiek rond Arthur Vermeeren bij Marseille: coach onder vuur

Grote polemiek rond Arthur Vermeeren bij Marseille: coach onder vuur

14:20
Chaos en vrieskou kunnen roet in het eten smijten van Club Brugge-fans, blauw-zwart wel blij

Chaos en vrieskou kunnen roet in het eten smijten van Club Brugge-fans, blauw-zwart wel blij

10:50
LIVE: Eén wijziging verwacht bij Anderlecht, sleutelspeler is fit

LIVE: Eén wijziging verwacht bij Anderlecht, sleutelspeler is fit

13:53
Transfernieuws en Transfergeruchten 24/10: Leysen - Van Den Bosch

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/10: Leysen - Van Den Bosch

12:00
Was Vrancken een optie om Pocognoli te vervangen? Sportieve baas van Union SG brengt klaarheid

Was Vrancken een optie om Pocognoli te vervangen? Sportieve baas van Union SG brengt klaarheid

11:20
Sven Vandenbroeck in dubio over KVM- en Anderlecht-legende: "Het beste en slechtste was me is overkomen"

Sven Vandenbroeck in dubio over KVM- en Anderlecht-legende: "Het beste en slechtste was me is overkomen"

13:00
'Als Zeno Van den Bosch niet lukt: Italiaanse club richt zijn pijlen nu op speler van Union SG'

'Als Zeno Van den Bosch niet lukt: Italiaanse club richt zijn pijlen nu op speler van Union SG'

12:00
Meer dan 60 oud-spelers en ex-coaches van de partij: dit is het programma voor 125 jaar KAA Gent

Meer dan 60 oud-spelers en ex-coaches van de partij: dit is het programma voor 125 jaar KAA Gent

12:20
Saudi-Arabië wil beter doen dan Qatar: stevige voorbereidingen voor het WK 2034, met dank aan FC Barcelona

Saudi-Arabië wil beter doen dan Qatar: stevige voorbereidingen voor het WK 2034, met dank aan FC Barcelona

12:40
Analist twijfelt niet meer: "Volgens mij beklaagt hij zijn keuze voor Gent"

Analist twijfelt niet meer: "Volgens mij beklaagt hij zijn keuze voor Gent"

11:40
David Hubert nu al met frustraties: Union SG moet duidelijk iets veranderen

David Hubert nu al met frustraties: Union SG moet duidelijk iets veranderen

05:30
Laatste eerbetoon aan Roger Lukaku: begraven in Kinshasa, zonder zijn zonen

Laatste eerbetoon aan Roger Lukaku: begraven in Kinshasa, zonder zijn zonen

10:30
Foket, Rits, Flips en Ashimeru: daarom trekken ze niet naar de rechtbank tegen Anderlecht

Foket, Rits, Flips en Ashimeru: daarom trekken ze niet naar de rechtbank tegen Anderlecht

10:00
10
Felice Mazzu op weg naar terugkeer in Jupiler Pro League

Felice Mazzu op weg naar terugkeer in Jupiler Pro League

09:30
5
11 op 33: voorzitter van Cercle Brugge komt met opvallende analyse van zijn trainer

11 op 33: voorzitter van Cercle Brugge komt met opvallende analyse van zijn trainer

09:00
1
Aderlating voor Racing Genk? Fink komt met update over Heynen die geblesseerd naar de kant moest Reactie

Aderlating voor Racing Genk? Fink komt met update over Heynen die geblesseerd naar de kant moest

09:15
📷 'Buitenlandse club heeft een droom en wil speler van Union SG wegplukken'

📷 'Buitenlandse club heeft een droom en wil speler van Union SG wegplukken'

06:30
Analist zeer duidelijk: "Toont aan dat Mogi Bayat nog steeds zwaar weegt op het Belgisch voetbal"

Analist zeer duidelijk: "Toont aan dat Mogi Bayat nog steeds zwaar weegt op het Belgisch voetbal"

23:30
"De Mil is ideale profiel voor Racing Genk", maar net als bij Union SG zal die job voor iemand anders zijn

"De Mil is ideale profiel voor Racing Genk", maar net als bij Union SG zal die job voor iemand anders zijn

08:00
8
"We zullen die uitwedstrijd boycotten": Fans van KRC Genk komen met sterk signaal

"We zullen die uitwedstrijd boycotten": Fans van KRC Genk komen met sterk signaal

08:40
17
Kays Ruiz kent zijn 'bijgestelde' schorsing na kopstoot na duel met RSCA Futures

Kays Ruiz kent zijn 'bijgestelde' schorsing na kopstoot na duel met RSCA Futures

08:20
'Engelse topclubs dwarsbomen transfer voor nieuwe winger van KAA Gent'

'Engelse topclubs dwarsbomen transfer voor nieuwe winger van KAA Gent'

07:20
Champions League verloopt helemaal anders dan vorig jaar (en dat is geen goed nieuws voor Club en Union)

Champions League verloopt helemaal anders dan vorig jaar (en dat is geen goed nieuws voor Club en Union)

19:40
7
📷 Goed nieuws? SK Beveren komt met update over Guillaume De Schryver

📷 Goed nieuws? SK Beveren komt met update over Guillaume De Schryver

07:40
Waren de vier goals van Bayern te vermijden? Vanhaezebrouck analyseert tot op het bot

Waren de vier goals van Bayern te vermijden? Vanhaezebrouck analyseert tot op het bot

22:30
12
"Ik ben het beu dat men begint te improviseren voor grote toernooien": duidelijke waarschuwing aan Rudi Garcia

"Ik ben het beu dat men begint te improviseren voor grote toernooien": duidelijke waarschuwing aan Rudi Garcia

07:00
1
Geduld Antwerp met Stef Wils is mooi, maar dit weekend zal toch belangrijk worden voor The Great Old

Geduld Antwerp met Stef Wils is mooi, maar dit weekend zal toch belangrijk worden voor The Great Old

20:40
3
📷 Opvallend detail in nieuw contract van Vincent Kompany lekt uit

📷 Opvallend detail in nieuw contract van Vincent Kompany lekt uit

21:00
Twee zware tikken voor Club Brugge en Union, maar niet wanhopen... de lat ligt lager dit seizoen

Twee zware tikken voor Club Brugge en Union, maar niet wanhopen... de lat ligt lager dit seizoen

16:15
Jeugdproduct Gent is na periode bij Kortrijk terug met duidelijk doel

Jeugdproduct Gent is na periode bij Kortrijk terug met duidelijk doel

22:50
Vanaf nu is het mevrouw Nzeyimana: "Toen ik Aster ontmoette ging het direct over trouwen en kindjes maken" De derde helft

Vanaf nu is het mevrouw Nzeyimana: "Toen ik Aster ontmoette ging het direct over trouwen en kindjes maken"

23:00
11
Helemaal tevreden is hij niet: Daan Heymans hinkt op twee gedachten na gelijkspel tegen Real Betis Reactie

Helemaal tevreden is hij niet: Daan Heymans hinkt op twee gedachten na gelijkspel tegen Real Betis

22:40
1
📷 Geen goed nieuws bevestigd: zolang zal KAA Gent youngster moeten missen

📷 Geen goed nieuws bevestigd: zolang zal KAA Gent youngster moeten missen

22:00
Jeugdproduct KV Mechelen via PSV naar Westerlo en ... Houtvenne: "Zonder blessure zat ik daar"

Jeugdproduct KV Mechelen via PSV naar Westerlo en ... Houtvenne: "Zonder blessure zat ik daar"

21:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 12
Charleroi Charleroi 20:45 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 25/10 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 25/10 OH Leuven OH Leuven
KAA Gent KAA Gent 25/10 Standard Standard
Antwerp Antwerp 26/10 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 26/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 26/10 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 26/10 STVV STVV

Nieuwste reacties

Joske89 Joske89 over "We zullen die uitwedstrijd boycotten": Fans van KRC Genk komen met sterk signaal Jasperd Jasperd over Charleroi - Anderlecht: - TIGERMANIA TIGERMANIA over 'Amerikaanse eigenaars SK Beveren zochten al overnemer, maar ...' Jacques1963. Jacques1963. over Foket, Rits, Flips en Ashimeru: daarom trekken ze niet naar de rechtbank tegen Anderlecht stephen king stephen king over 11 op 33: voorzitter van Cercle Brugge komt met opvallende analyse van zijn trainer Andreas2962 Andreas2962 over "De Mil is ideale profiel voor Racing Genk", maar net als bij Union SG zal die job voor iemand anders zijn Andreas2962 Andreas2962 over Vanaf nu is het mevrouw Nzeyimana: "Toen ik Aster ontmoette ging het direct over trouwen en kindjes maken" Andreas2962 Andreas2962 over Felice Mazzu op weg naar terugkeer in Jupiler Pro League rinus michels rinus michels over Besnik Hasi over drie spelers in mindere vorm en... een speler wiens hoop hij weer helemaal afneemt lucas lucas over Tom Caluwé kent zijn schorsing voor "grote zot"-verwijt tegen ref Jasper Vergoote Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved