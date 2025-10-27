Jesper Fredberg haalt oude bekende van Anderlecht naar Sampdoria

Jesper Fredberg is momenteel sportief directeur bij Sampdoria, na een eerder wisselvallige periode in dezelfde functie bij Anderlecht. Het seizoen verloopt moeizaam voor de club uit Genua.

De vraag rijst hoe lang Fredberg standhoudt bij Sampdoria, gezien de tegenvallende resultaten. De Italiaanse traditieclub speelt in de Serie B en staat momenteel op de 19e plaats, terwijl men normaal gesproken een rol in de top zou verwachten.

Toch bouwt de Deen gestaag aan een nieuw project in Genua. Daarbij maakt hij gebruik van het netwerk dat hij eerder opbouwde bij Anderlecht.

Samenwerking

Zo meldde het Italiaanse medium Primo Canale recent dat de Belg Gauthier Vanderloock (30) zich bij Fredberg zal voegen bij Sampdoria. De twee werkten eerder samen bij RSC Anderlecht, waar Vanderloock gespecialiseerd was in data-analyse.

Na drie jaar bij Anderlecht verliet Vanderloock in februari zowel België als Europa. Hij sloot zich aan bij Atlanta United in de Verenigde Staten, waar hij deel ging uitmaken van de technische staf onder Ronny Deila, een bekende naam uit de Belgische competitie.

Dit seizoen behaalde Sampdoria slechts zes punten uit negen wedstrijden in de Serie B. Vorig seizoen wist de club zich ternauwernood te handhaven, met een 17e plaats als eindresultaat.