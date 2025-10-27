Peter Vandenbempt merkt iets op bij Union SG en Club Brugge: "Volgens een voetbalwet blijft dat niet duren"

Club Brugge pakte opnieuw drie punten tegen Antwerp, ondanks matig voetbal. Toch blijft blauw-zwart, net als Union, winnen zonder te schitteren en zo lopen beide ploegen verder uit in het klassement.

Club Brugge won met 1-0 van Antwerp. Alweer kwam het goed weg en alweer was het voetbal eigenlijk niet zo goed. Maar de drie punten mochten mee de bus op en dat blijft uiteindelijk wat telt.

"Aan coach Hayen kon je in Antwerpen zien dat zijn spelers de taken net zo min uitvoerden als in München", merkte Peter Vandenbempt op bij Sporza. Eigenlijk kwam blauw-zwart nog goed weg op de Bosuil.

Union en Club blijven punten pakken met minder goed voetbal

"In Mechelen of La Louvière creëerde het meer kansen, maar daar verloor Club Brugge. Tegen Antwerp, waar Vincent Janssen geen doelpunt meer gemaakt krijgt, wint het wel."

Club Brugge, maar ook Union, houden zo een kloof met de rest van het klassement. "Volgens een voetbalwet blijft dat niet duren, maar Club Brugge en Union doen het al een tijd: winnen zonder te schitteren."

"Het zijn de enige teams met regelmaat in de resultaten. Zo zie je ze, in de zwaarste periode van het seizoen, zij aan zij wegschuiven van de rest. En dan besluit je inderdaad: "Who cares?"", verwijst Vandenbempt nog naar de uitspraak van Romeo Vermant na afloop van de partij tegen Antwerp.