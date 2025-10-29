Grote VAR-hervorming op komst! En ook 'pure speeltijd' werd besproken

Grote VAR-hervorming op komst! En ook 'pure speeltijd' werd besproken
Foto: © photonews

Tijdens een cruciale vergadering tussen voetbalbonden zijn er opvallende voorstellen besproken om het spel eerlijker en vloeiender te maken. Onder andere een hervorming van de VAR en het inworpenproces stond op de agenda.

De IFAB – de spelregelcommissie van de FIFA – onderzoekt de mogelijkheid om een maximale tijd te koppelen aan hoe lang spelers mogen nemen voor een inworp. Die tactiek werd de voorbije seizoenen steeds vaker ingezet als strategisch wapen.

Klok stopzetten bij onderbrekingen

De FIFA wil bovendien de bevoegdheden van de VAR uitbreiden. Zo komt er discussie over extra ingreep-mogelijkheden bij situaties zoals hoekschoppen en mogelijk zelfs dubbele gele kaarten.

Daarnaast wordt stilgestaan bij de invoering van “pure speeltijd”: de spelklok zou stoppen bij bepaalde onderbrekingen, zoals VAR-checks of blessures. Zo wil men tijdrekken en kunstmatige vertragingen tegengaan.

Minder lang VAR-checken

Voor de VAR zelf wordt er ook gedacht aan technologische vernieuwingen. Uit cijfers blijkt dat het gemiddelde VAR-besluit nu ongeveer 70 seconden duurt, maar via geautomatiseerde systemen moet dat worden teruggebracht tot zo’n 25 seconden.

Als deze voorstellen worden goedgekeurd en op tijd zijn geïmplementeerd, zouden ze mogelijk al van toepassing kunnen zijn op het WK 2026. Het zou een van de grootste hervormingen sinds de invoering van de videoscheidsrechter zijn.

