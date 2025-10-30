Arnaud Bodart krijgt gigantische kritiek in Frankrijk na pijnlijke missers

Tijdens zijn tweede basisplaats van het seizoen bij Lille kreeg Arnaud Bodart stevige kritiek te verwerken. De voormalige doelman van Standard Luik veroorzaakte een strafschop en werd door Franse media en supporters hard aangepakt.

Beslissende fout in eerste helft

Op de tiende speeldag van de Ligue 1, die uitzonderlijk midweeks werd afgewerkt, koos coach Bruno Genesio voor Bodart onder de lat. Rond het halfuur liep het mis. Terwijl Nathan Ngoy de loopactie van Kevin Carlos probeerde af te stoppen, besloot Bodart uit te komen.

Hij miste de bal volledig en raakte de aanvaller. De scheidsrechter kende zonder aarzeling een strafschop toe, die Soufiane Diop omzette met een panenka. De actie van Bodart leidde tot felle reacties op sociale media.

Op sociale media vroeg men zich af hoe iemand als Bodart een dergelijke beginnersfout kon maken. Ook werd gesuggereerd dat hij meer doelpunten incasseert dan reddingen verricht.

Negatieve beoordeling en verlies voor Lille

Lille verloor uiteindelijk met 2-0 van Nice. Bodart kreeg van L’Équipe een score van 1 op 10. De krant motiveerde dat met zijn slechte tussenkomst bij de strafschop en een mislukte uittrap die leidde tot het tweede doelpunt.

Volgens het medium toonde hij zich onhandig en wogen beide fouten zwaar in een wedstrijd met weinig kansen voor Nice. De situatie is extra pijnlijk gezien Bodarts beperkte speelminuten dit seizoen. De wedstrijd tegen Nice was pas zijn tweede optreden in de basis.

De kritiek op zijn prestatie kan gevolgen hebben voor zijn positie binnen de selectie van LOSC. Coach Genesio gaf na afloop geen uitgebreide commentaar op de fout. Het wordt afwachten wat de toekomst brengt voor Bodart in het elftal.