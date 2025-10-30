Seraing is op zijn hoede voor OHL en kersverse coach Felice Mazzu: "Hij zal dingen veranderen"

Seraing ontvangt donderdagavond OHL in het Stade du Pairay. Bij OHL staat Felice Mazzu voor het eerst in de dug-out.

Felice Mazzu is aan zijn zoveelste Belgische avontuur begonnen. De 59-jarige coach begon zijn carrière in de Belgische eerste klasse bij Charleroi, trok daarna naar Genk en kende nadien grote successen bij Union.

Trieste periode bij Anderlecht

Dat zag Anderlecht ook en besloot hem dan maar weg te plukken bij de stadsgenoot. Een foute zet zo bleek. Mazzu kon Anderlecht niet uit de put halen en vertrok al na enkele maanden aan het roer gestaan te hebben.

Aan het roer bij OHL

Terug naar zijn eerste liefde dan maar: Charleroi. Ook daar hield het verhaal na twee seizoenen op. Na een tussenstop bij STVV, waar hij in april zijn ontslag kreeg, belandde de ervaren Belgische coach vorige week bij OHL.

Vervanger van David Hubert

Daar neemt hij de taak over van David Hubert, die verrassend naar Union trok. Bij Seraing verwachten ze meteen de hand van Mazzu te zien bij OHL. "Ze hebben net een nieuwe coach aangesteld die dingen zal willen veranderen", sprak Kevin Caprasse, trainer van Seraing.

Seraing-coach Caprasse is op zijn hoede

"Ik verwacht een moeilijke match, want Leuven is een ploeg met heel goede individuele spelers die ook proberen mooi voetbal te brengen", stond te lezen op een bericht van de club op X.

"We weten dat het moeilijk zal worden, maar we hebben het voordeel dat we thuis spelen en niets te verliezen hebben. We gaan deze wedstrijd zonder stress aanpakken, met de wil om er plezier aan te beleven", besloot Caprasse.