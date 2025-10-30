West-Vlaamse derby in de beker: gaat Onur Cinel roteren tegen KV Kortrijk?

Donderdag ontvangt Cercle Brugge KV Kortrijk in het Jan Breydelstadion voor de zestiende finales van de Croky Cup. Coach Onur Cinel lijkt niet van plan om zijn basisploeg drastisch te wijzigen voor deze West-Vlaamse derby.

Beperkte rotatie en duidelijke intenties

Bij Cercle leeft de ambitie om ver te geraken in de beker. Cinel bevestigt dat hij zijn elftal grotendeels intact houdt. “Echt ingrijpend roteren ga ik niet doen”, klinkt het in Het Laatste Nieuws. De trainer verwijst naar de sterkte van de tegenstander en het belang van de wedstrijd. Kortrijk wordt niet onderschat. Cinel stelt dat Kortrijk zowat de zwaarst mogelijke loting was.

Warleson krijgt zoals afgesproken een basisplaats in doel. Delanghe blijft op de bank, ondanks zijn vaste rol in de competitie. Verder overweegt hij enkele spelers die zich op training hebben laten opmerken.

Historiek en selectie-opties bij Cercle

Cercle Brugge won de Belgische beker voor het laatst in 1985. Sindsdien bereikte de club drie keer de finale, telkens zonder succes. In de huidige selectie zijn Diaby, Ouattara, Nazinho en Agyekum opnieuw beschikbaar.

Ouattara kampt wel met een kuitprobleem. Diakité wordt vermoedelijk gespaard na een drukke interlandperiode met Ivoorkust. Hij speelde mee in de WK-kwalificatie en keerde pas recent terug.





Cinel benadrukt dat Cercle in de competitie vaak beter presteerde dan de tegenstander op basis van xG, maar dat de resultaten achterbleven. “We legden acht keer een betere xG voor dan de tegenstander en toch wonnen we amper twee duels”, zegt hij. De club hoopt via de beker op een nieuwe impuls.