Lierse weet na bezoek aan Mechelen wat het is om tegen sterke JPL-spits te spelen: dit wordt hierover gezegd

Bij Lierse worden ze wekelijks met het Challenger Pro League-niveau geconfronteerd. Een sterke JPL-spits in bedwang houden is dan nog wel iets anders.

Dat hebben ze bij Lierse ook kunnen vaststellen in de bekermatch op het veld van KV Mechelen. Lierse speelde een prima eerste helft Achter de Kazerne: het stond op voorsprong en was niet eens zo dikwijls in de problemen gekomen. Bij de rust bracht Malinwa diepe spits Lion Lauberbach in en met hem op het veld werd het voor Lierse veel moeilijker.

Lauberbach heeft in de competitie al vijf keer de weg naar doel gevonden en staat voorts bekend als een harde werker en belangrijk aanspeelpunt voor KVM. Dan is het logisch dat zijn invalbeurt de Lierse-defensie voor een ferme test stelde. Bij een terugblik op de bekerpartij van afgelopen dinsdag erkent doelman Kiyani Vroman bij ons dat dit een factor was.

Lierse-doelman niet verrast door wending na rust

"Ja, dat is zeker zo, maar dat ging bij iedere speler die ingebracht wordt zo zijn. We wisten dat de druk ging toenemen." Vroman was dus niet verbaasd door de ontwikkelingen in de tweede helft. "Zij speelden thuis en wij stonden in deze beladen match 0-1 voor. We wisten dat de druk ging komen en dat er wat dingen gingen veranderen."

Er valt voor Vroman wel een les uit te trekken. Als een tegenstander zaken aanpast of er bijvoorbeeld nog een extra spits bijgooit, dan moet Lierse daar beter bestand tegen zijn. "Het is aan ons om daar beter mee om te gaan. Punt." We horen ook dat het één van de werkpunten is van Lierse om te reageren als een tegenstander tactisch iets wijzigt.

Lierse ontvangt Lommel in Challenger Pro League

Lees ook wat Kiyani Vroman nog zoal te zeggen had na afloop van KV Mechelen - Lierse. Vanavond gaat de focus alweer naar de competitie: Lierse ontvangt dan Lommel, dat al het dubbel aantal punten heeft van Lierse in de Challenger Pro League.