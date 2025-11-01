🎥 'Niet goed genoeg voor België?' - PSV-sensatie doet er nog eens 2 - knappe - goals bovenop

🎥 'Niet goed genoeg voor België?' - PSV-sensatie doet er nog eens 2 - knappe - goals bovenop

Ismael Saibari blijft maar scoren. De middenvelder van PSV is de revelatie van het moment in Eindhoven. Na zijn hattrick in de topper tegen Feyenoord was hij vrijdagavond opnieuw de uitblinker in de 5-2-zege tegen Fortuna Sittard.

En zeggen dat hij in België door zowel Anderlecht als Genk te licht werd bevonden... Binnen een halfuur had Saibari er alweer twee in liggen. Eerst kopte hij na een voorzet knap raak in de bovenhoek. Tien minuten later deed hij het nog eens over — ditmaal met een harde knal uit een bijna onmogelijke hoek.

Het publiek smulde van zijn klasse, en de bank van PSV kon alleen maar glimlachen. Saibari speelde met het vertrouwen van een speler die alles lukt. “Hij is in bloedvorm", zei zijn coach later. “Hij maakt het verschil met pure flair.”

10 goals en een assist in 8 matchen voor Ismael Saibari

De cijfers spreken voor zich: in zijn laatste acht wedstrijden scoorde Saibari tien keer en gaf hij één assist. Dat deed hij niet tegen kleine namen, maar tegen clubs als Bayer Leverkusen, Napoli, Ajax en Feyenoord.

Zijn vorm zorgt ervoor dat hij zich steeds nadrukkelijker in de kijker speelt, ook internationaal. In Marokko zien ze hun middenvelder uitgroeien tot een vaste waarde bij PSV én een potentiële sleutelspeler voor het nationale elftal.

In Eindhoven hopen ze dat de motor van Saibari nog lang blijft draaien. Want met zijn efficiëntie en explosiviteit lijkt PSV een wapen in huis te hebben dat hen kan blijven dragen, zowel in de Eredivisie als in Europa.

