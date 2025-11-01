Verliest KV Mechelen straks zijn goudhaantje aan Inter Milan? Coach Fred Vanderbiest wil er wat over kwijt

Verliest KV Mechelen straks zijn goudhaantje aan Inter Milan? Coach Fred Vanderbiest wil er wat over kwijt
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KV Mechelen zal het zaterdag tegen Anderlecht zonder Moncef Zekri moeten doen. De 17-jarige flankaanvaller is met Marokko op het WK U17, maar maakt intussen ook indruk in Europa. Zelfs Inter Milan zou al interesse tonen.

KV Mechelen speelt zaterdagavond tegen Anderlecht. Ze zullen het hier zonder Moncef Zekri moeten doen. De in Brussel geboren Marokkaan is met Marokko naar het WK U17.

Het lijkt dus steeds duidelijker te worden dat Malinwa goud in handen heeft met de 17-jarige winger. Dit seizoen kwam hij al tien keer in actie, waarvan negen keer als basisspeler.

Zijn prestaties zijn ondertussen ook in het buitenland opgevallen. Volgens Sacha Tavolieri zou Inter Milan namelijk interesse hebben in Zekri. Zijn entourage zou al contact hebben gehad met de club.

Zekri naar Inter?

Fred Vanderbiest, die Zekri tegen Anderlecht dus sowieso moet missen, liet zich erover uit tijdens zijn persconferentie. "Het is Tavolieri die het gemeld heeft, die zit wel vaak in de goede richting", geeft hij aan.

"Ik zou het nog wat vroeg vinden, maar moest het zover komen, kunnen ze hem misschien nog een jaar aan ons uitlenen", denkt Vanderbiest al meteen na over een eventuele oplossing. "Zoals dat ook gebeurde bij de transfer van Vranckx naar Wolfsburg."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Anderlecht - KV Mechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KV Mechelen
Moncef Zekri

Meer nieuws

Olivier Deschacht is heel hard voor Anderlecht-spelers: "Die jongens maken geen progressie meer"

Olivier Deschacht is heel hard voor Anderlecht-spelers: "Die jongens maken geen progressie meer"

16:00
LIVE: Union SG herstelt evenwicht bij Zulte Waregem Live

LIVE: Union SG herstelt evenwicht bij Zulte Waregem

16:25
LIVE: Match van de waarheid voor Besnik Hasi: duwt ex-ploeg hem over het randje?

LIVE: Match van de waarheid voor Besnik Hasi: duwt ex-ploeg hem over het randje?

11:15
Haaland verklapt zijn geheime ritueel, experts slaan alarm

Haaland verklapt zijn geheime ritueel, experts slaan alarm

16:30
1
"We hebben een goeie Thorgan, maar dat volstaat niet" - Hasi windt er geen doekjes om

"We hebben een goeie Thorgan, maar dat volstaat niet" - Hasi windt er geen doekjes om

10:30
1
Icoon is duidelijk in zijn analyse van Anderlecht: "Hasi ontslaan zou alleen maar voor meer chaos zorgen"

Icoon is duidelijk in zijn analyse van Anderlecht: "Hasi ontslaan zou alleen maar voor meer chaos zorgen"

08:40
5
Komt 'man van 12 miljoen euro' eindelijk in actie in Jupiler Pro League?

Komt 'man van 12 miljoen euro' eindelijk in actie in Jupiler Pro League?

15:45
🎥 Thomas Henry komt met woorden die Standard-fans héél graag zullen horen Interview

🎥 Thomas Henry komt met woorden die Standard-fans héél graag zullen horen

14:30
1
Rik De Mil furieus: "Het is onaanvaardbaar"

Rik De Mil furieus: "Het is onaanvaardbaar"

14:15
📷 Manchester United-fans gaan helemaal uit hun dak nadat deze foto opduikt van Senne Lammens

📷 Manchester United-fans gaan helemaal uit hun dak nadat deze foto opduikt van Senne Lammens

15:00
Van Anderlecht-jeugd tot publiekslieveling in Nederland: "Ik wist niet goed wat ik moest doen"

Van Anderlecht-jeugd tot publiekslieveling in Nederland: "Ik wist niet goed wat ik moest doen"

12:30
Filip Joos is er zeker van: "Zij worden kampioen in de Premier League"

Filip Joos is er zeker van: "Zij worden kampioen in de Premier League"

14:01
2
Charleroi-aanvaller Aurélien Scheidler heeft duidelijke boodschap voor de fans na verloren Waalse derby

Charleroi-aanvaller Aurélien Scheidler heeft duidelijke boodschap voor de fans na verloren Waalse derby

13:00
Hart vasthouden: absolute topspeler is onzeker voor clash met Union SG

Hart vasthouden: absolute topspeler is onzeker voor clash met Union SG

12:45
Lierse-aanvoerder scoort twee owngoals tegen Lommel: "Het is onvoorstelbaar, dat hou je niet voor mogelijk"

Lierse-aanvoerder scoort twee owngoals tegen Lommel: "Het is onvoorstelbaar, dat hou je niet voor mogelijk"

13:30
Genk-fans trekken aan de alarmbel: "Uitstervend ras"

Genk-fans trekken aan de alarmbel: "Uitstervend ras"

11:30
3
Rudi Garcia gaat er ongetwijfeld rekening mee houden: Rode Duivel allerlaatste en in de problemen

Rudi Garcia gaat er ongetwijfeld rekening mee houden: Rode Duivel allerlaatste en in de problemen

12:00
LIVE: Nu ook doelpuntenfestijn in de competitie voor Club Brugge?

LIVE: Nu ook doelpuntenfestijn in de competitie voor Club Brugge?

10:45
Ze hebben het bij Standard nog niet door: supporter werpt beker op het veld

Ze hebben het bij Standard nog niet door: supporter werpt beker op het veld

11:00
17
KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest heeft nog wat te zeggen over Hasi en blikt vooruit op clash met Anderlecht

KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest heeft nog wat te zeggen over Hasi en blikt vooruit op clash met Anderlecht

20:20
Dit is verrassend: Premier League-interesse voor bankzitter van Club Brugge

Dit is verrassend: Premier League-interesse voor bankzitter van Club Brugge

09:30
1
Nainggolan heel openhartig over zijn moeilijke jeugd: "Ik was een minigangster"

Nainggolan heel openhartig over zijn moeilijke jeugd: "Ik was een minigangster"

10:00
3
🎥 'Niet goed genoeg voor België?' - PSV-sensatie doet er nog eens 2 - knappe - goals bovenop

🎥 'Niet goed genoeg voor België?' - PSV-sensatie doet er nog eens 2 - knappe - goals bovenop

08:20
Onrust gaat even liggen in DAZN-commotie: vrijdagavond haalde men bij Pro League opgelucht adem

Onrust gaat even liggen in DAZN-commotie: vrijdagavond haalde men bij Pro League opgelucht adem

07:20
3
Europa in de ban van Vincent Kompany... maar een andere Belgische coach trekt de aandacht in Nederland

Europa in de ban van Vincent Kompany... maar een andere Belgische coach trekt de aandacht in Nederland

09:00
🎥 Supporters noemden hem "rat", maar Standard-speler gaat na de match zijn gram halen voor de kop

🎥 Supporters noemden hem "rat", maar Standard-speler gaat na de match zijn gram halen voor de kop

07:40
7
Toby Alderweireld geeft meer uitleg over Masked Singer: "Mijn moeder zei dat Oehoe te goed zong om ik te zijn"

Toby Alderweireld geeft meer uitleg over Masked Singer: "Mijn moeder zei dat Oehoe te goed zong om ik te zijn"

08:00
Zware tegenslag voor Sébastien Pocognoli bij AS Monaco

Zware tegenslag voor Sébastien Pocognoli bij AS Monaco

06:30
KV Mechelen-coach Vanderbiest ergert zich na nieuwe tegenslag: "Het begint toch wat veel te worden"

KV Mechelen-coach Vanderbiest ergert zich na nieuwe tegenslag: "Het begint toch wat veel te worden"

31/10
Ivan Leko spreekt over de moeilijke situatie van Dante Vanzeir bij KAA Gent

Ivan Leko spreekt over de moeilijke situatie van Dante Vanzeir bij KAA Gent

23:30
1
Standard doet heel goede zaak en klopt Charleroi in Waalse derby

Standard doet heel goede zaak en klopt Charleroi in Waalse derby

22:59
3
Olivier Deschacht heeft duidelijke boodschap voor Anderlecht-supporters: "Ze mogen wel wat rustiger worden"

Olivier Deschacht heeft duidelijke boodschap voor Anderlecht-supporters: "Ze mogen wel wat rustiger worden"

31/10
14
Nog meer kopzorgen voor Vincent Euvrard: zware domper voor Standard tijdens Waalse derby

Nog meer kopzorgen voor Vincent Euvrard: zware domper voor Standard tijdens Waalse derby

22:30
11
Oehoe van The Masked Singer ontmaskerd: deze voormalige Rode Duivel zat in het pak

Oehoe van The Masked Singer ontmaskerd: deze voormalige Rode Duivel zat in het pak

23:00
📷 🎥 Halloween op Sclessin: Standard en zijn fans maken indruk

📷 🎥 Halloween op Sclessin: Standard en zijn fans maken indruk

21:40
2
Spektakel in de CPL: Lommel en Lierse zorgen voor acht (!) doelpunten, late opdoffer voor Lokeren

Spektakel in de CPL: Lommel en Lierse zorgen voor acht (!) doelpunten, late opdoffer voor Lokeren

22:07

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Union SG Union SG
Club Brugge Club Brugge 18:15 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 20:45 KV Mechelen KV Mechelen
Westerlo Westerlo 02/11 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 02/11 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 02/11 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 02/11 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Nelvafrel Nelvafrel over Filip Joos is er zeker van: "Zij worden kampioen in de Premier League" Nelvafrel Nelvafrel over Haaland verklapt zijn geheime ritueel, experts slaan alarm Nelvafrel Nelvafrel over Ze hebben het bij Standard nog niet door: supporter werpt beker op het veld Geert66 Geert66 over Krijgt Antwerp alsnog drie punten na nederlaag tegen Standard? Rouches riskeren sancties Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Anderlecht - KV Mechelen: - We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Genk-fans trekken aan de alarmbel: "Uitstervend ras" Eldonte Eldonte over 🎥 Thomas Henry komt met woorden die Standard-fans héél graag zullen horen FCB vo altijd FCB vo altijd over Financiële ramp dreigt voor een pak Belgische eersteklassers: vrijdag valt de DAZN-beslissing H.J. H.J. over Onrust gaat even liggen in DAZN-commotie: vrijdagavond haalde men bij Pro League opgelucht adem Impala Impala over Senne Lammens haalt grootste verschil aan met Jupiler Pro League en... "Ik mis Antwerp" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved