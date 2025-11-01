Verliest KV Mechelen straks zijn goudhaantje aan Inter Milan? Coach Fred Vanderbiest wil er wat over kwijt

KV Mechelen zal het zaterdag tegen Anderlecht zonder Moncef Zekri moeten doen. De 17-jarige flankaanvaller is met Marokko op het WK U17, maar maakt intussen ook indruk in Europa. Zelfs Inter Milan zou al interesse tonen.

KV Mechelen speelt zaterdagavond tegen Anderlecht. Ze zullen het hier zonder Moncef Zekri moeten doen. De in Brussel geboren Marokkaan is met Marokko naar het WK U17.

Het lijkt dus steeds duidelijker te worden dat Malinwa goud in handen heeft met de 17-jarige winger. Dit seizoen kwam hij al tien keer in actie, waarvan negen keer als basisspeler.

Zijn prestaties zijn ondertussen ook in het buitenland opgevallen. Volgens Sacha Tavolieri zou Inter Milan namelijk interesse hebben in Zekri. Zijn entourage zou al contact hebben gehad met de club.

Zekri naar Inter?

Fred Vanderbiest, die Zekri tegen Anderlecht dus sowieso moet missen, liet zich erover uit tijdens zijn persconferentie. "Het is Tavolieri die het gemeld heeft, die zit wel vaak in de goede richting", geeft hij aan.





"Ik zou het nog wat vroeg vinden, maar moest het zover komen, kunnen ze hem misschien nog een jaar aan ons uitlenen", denkt Vanderbiest al meteen na over een eventuele oplossing. "Zoals dat ook gebeurde bij de transfer van Vranckx naar Wolfsburg."