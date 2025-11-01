Ze hebben het bij Standard nog niet door: supporter werpt beker op het veld

Tijdens de Waalse derby tussen Standard en Charleroi speelde zich vrijdagavond een opmerkelijke scène af in het stadion van Sclessin. De wedstrijd verliep sportief en van hoog niveau, maar één incidentje trok toch de aandacht.

Voor de aftrap zorgden de supporters van beide ploegen nog voor een indrukwekkend spektakel met kleurrijke tifos. De sfeer was intens, maar positief. Tot kort na de rust, toen de Rouches net hun tweede doelpunt hadden gemaakt.

Bij een hoekschop voor Charleroi, aan de zijde van tribune 3, gooide plots iemand uit het publiek een beker richting het veld. De beker landde vlak naast de bal, net voor de hoekschopnemer.

Heel hardleers

De scheidsrechter hield het hoofd koel en liet de wedstrijd gewoon verdergaan, maar het incident deed opnieuw de wenkbrauwen fronsen. Het riep herinneringen op aan eerdere de match tegen Antwerp.

Wat het des te opvallender maakt: sinds vrijdag zijn drankbekers officieel verboden in het stadion van Standard, uitgerekend om dit soort situaties te vermijden.

Het toont aan dat sommigen wel heel hardleers zijn. Het zal alvast niet helpen om de ban op drankbekers in de tribune op te heffen.

Charleroi
Standard

