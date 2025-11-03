Wesley Sonck en Steven Defour zijn het niet eens over situatie bij RSC Anderlecht

Ze hebben een gelijkaardig profiel en gelijkaardige speelstijl, maar Adriano Bertaccini en Mihajlo Cvetkovic lijken elkaar perfect aan te vullen. Heeft Besnik Hasi zijn ideale aanvalsduo gevonden?

Worden ze het nieuwe aanvalsduo van RSC Anderlecht? Adriano Bertaccini en Mihajlo Cvetkovic speelden afgelopen weekend samen voorin en deden het prima.

Bertaccini is een goalgetter pur sang volgens Wesley Sonck

Samen zorgden ze voor een 3-1 overwinning tegen KV Mechelen. En dus is de vraag of het een experiment is dat naar meer doet verlangen. Komen ze ook tegen Club Brugge samen aan de aftrap?

"Hasi mag van mij ook met Vazquez starten, maar goals maken zal dan toch wat moeilijker zijn", liet Wesley Sonck zich over de zaak ontvallen in Eén-tweetje. "Bertaccini is een goalenmaker pur sang."

Wat geeft het op langere termijn voor RSC Anderlecht?

"De laatste thuiswedstrijden voor gisteren hadden ze maar drie goals gemaakt in vier matchen. Als je zo iemand lopen hebt, dan moet je hem gewoon zetten. En Cvetkovic? Ze zeggen dat hij te jong is, maar als hij scoort, moet je hem zetten."





Steven Defour riposteerde: "Je moet met twee woorden spreken. Het lijkt nu of ze de geheime formule hebben gevonden, maar je moet het toch bekijken over de spanne van een aantal weken. Vazquez is op dit moment niet goed genoeg, Bertaccini zorgt voor energie."