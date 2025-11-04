De laatste keer dat Barcelona in Jan Breydel speelde, werd er voetbalgeschiedenis geschreven

De laatste keer dat Barcelona in Jan Breydel speelde, werd er voetbalgeschiedenis geschreven
Op 29 oktober 2002 schreef meer dan alleen de uitslag geschiedenis in het Jan Breydelstadion: door zijn basisdebuut voor FC Barcelona in de Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge KV (0-1 winst) zette Andrés Iniesta de eerste stap van een loopbaan die zou uitgroeien tot legendarisch.

Voor de toen amper 18-jarige middenvelder markeerde die avond het begin van iets groots. Barcelona-trainer Louis van Gaal vertrouwde Iniesta meteen een basisplaats toe, samen met onder meer Gerard López op het middenveld. Het signaal was duidelijk: de jeugd kreeg weer kansen, een nieuwe generatie stond klaar. In de Spaanse pers verschenen de volgende dag koppen als “Van Gaal gelooft opnieuw in de jeugd” en “Iniesta luidt een nieuw tijdperk in bij Barça”.

Toen al was het duidelijk hoeveel talent Iniesta bezat

In de wedstrijd zelf viel Iniesta op door zijn volwassen spel in een verder nerveuze ploeg. Hij speelde de volledige 90 minuten, droeg rugnummer 34 en toonde de kalmte en techniek die later zijn handelsmerk zouden worden. Met subtiele bewegingen en zuivere passes gaf hij Barça controle op het middenveld, zelfs al bleef het verschil op het scorebord beperkt.

Club Brugge bood stevige weerstand maar moest uiteindelijk buigen na een doelpunt van Juan Riquelme. Voor de Bruggelingen was het een bittere nederlaag, maar achteraf bleef vooral de naam van die jonge Spanjaard hangen. De bezoekers zagen in hem de toekomst van hun club, ook al was dat toen nog lang niet voor iedereen duidelijk.

Iniesta zelf beschouwt die avond nog steeds als een keerpunt. Jaren later noemde hij zijn debuut in Brugge “een van de mooiste dagen van mijn carrière”. Het was de start van een reis die hem via honderden wedstrijden, titels en wereldroem tot het hart van de Barcelonese voetbalgeschiedenis zou brengen.

Jongen met het hoofd van een veteraan

De Spaanse kranten spraken destijds van “de erfgenaam van Guardiola” en “de jongen met het hoofd van een veteraan”. Ze zagen wat de wereld pas later echt zou begrijpen: dat in Brugge, in een bescheiden Champions League-avond, de eerste hoofdstukken werden geschreven van een van de grootste middenvelders aller tijden.

Voor Club Brugge blijft die wedstrijd daardoor een voetnoot in de geschiedenis van een icoon. Voor Barcelona was het het begin van een tijdperk waarin La Masia opnieuw de motor werd van succes. Wat in Brugge begon, groeide uit tot magie in Camp Nou en een carrière die het voetbal voor altijd zou veranderen.

