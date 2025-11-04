Frank Boeckx zet Anderlechtspeler stevig op zijn plaats

Frank Boeckx zet Anderlechtspeler stevig op zijn plaats
Foto: © photonews
In de HLN Voetbalpodcast is deze week stevig gereageerd op het gedrag van Adriano Bertaccini. De jonge spits van Anderlecht toonde zich ontevreden bij zijn vervanging, wat leidde tot afkeuring vanuit het panel.

Incident tijdens duel tegen KV Mechelen

Tijdens de competitiewedstrijd tegen KV Mechelen wist Bertaccini te scoren. Iets voor het uur haalde trainer Besnik Hasi hem naar de kant. De spits, net terug na een blessure, reageerde zichtbaar geïrriteerd. Eenmaal op de bank gooide hij een drinkbus, wat niet onopgemerkt bleef.

Het panel van de HLN Voetbalpodcast keurde de actie af. Analist Frank Boeckx is duidelijk “Zoiets kan je één keer doen bij Besnik Hasi”, waarmee hij aangaf dat dergelijk gedrag niet herhaald mag worden. Bertaccini excuseerde zich achteraf wel voor wat gebeurde.

Volgens Boeckx was het opvallend dat een jongere ploeggenoot hem moest wijzen op zijn gedrag. “Dat een 17-jarige jou daarop moet wijzen en je het dan nóg niet doet... Dat begrijp ik niet”, gaat hij verder met zijn betoog.

Boeckx over vedettenstreken

De analist maakte ook een vergelijking met ervaren spelers. Hij stelt dat vedetten als Suárez, Mbokani of Jovanovic zich meer kunnen permitteren door hun staat van dienst. “Als Suárez dat deed na zijn Gouden Schoen, denk je: ‘Ja, die heeft al veel bewezen, we gaan het zo laten’”, klinkt het.

Voor Bertaccini ligt dat anders. Hij is pas net actief bij de club en komt uit een blessure. Boeckx vindt dat hij zich bescheiden moet opstellen. “Dan moet je gewoon blij zijn dat je je basisplaats hebt. En effe normaal doen als je naar de kant wordt gehaald”, besluit hij.

