"Ik zie vuur, ik zie passie": lost man van 22 miljoen euro de problemen van Dender op?

FCV Dender verloor nipt op het veld van Club Brugge en blijft laatste in de stand. Toch ziet coach Hayk Milkon duidelijke stappen vooruit en gelooft hij dat zijn ploeg binnenkort beloond wordt.

FCV Dender verloor afgelopen weekend met het kleinste verschil op Jan Breydel. Na de nieuwe nederlaag blijft de club op de laatste plaats bengelen met vier punten. Coach Hayk Milkon ziet echter positieve zaken.

"De voorbije vijf wedstrijden hebben we telkens minstens één doelpunt kunnen scoren, dus op dat vlak zijn we vooruit gegaan", zegt de trainer bij TV Oost. "De spitsen hebben allemaal gescoord, ook dat is een positieve statistiek. We creëren heel veel kansen."

Het nieuwe wapen van Dender

Met Alireza Jahanbakhsh haalde Dender nu een ex-topschutter van de Eredivisie binnen. De 32-jarige winger verkaste in 2018 nog voor 22,5 miljoen euro naar Brighton.

"Natuurlijk, als je nog een speler extra hebt die dat tikkeltje kwaliteit kan toevoegen aan de ploeg, en je kan meer dan één doelpunt maken, dan maak je een grotere kans om punten te pakken", zegt Milkon.





"Er is veel samenhorigheid ook. Ik zie vuur, ik zie passie, ik zie de wil om hard met elkaar te werken. Laten we hopen dat we de zwaarste fase nu achter de rug hebben", besluit hij, met vertrouwen voor de wedstrijd van vrijdag tegen Zulte Waregem.