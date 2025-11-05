Van de Premier League naar ... Dender, en dat om het WK veilig te stellen

Steeds verlangend om zich te versterken na zijn onaangename positie op de ranglijst, heeft Dender de komst van Alireza Jahanbakhsh aangekondigd. De Iraanse aanvaller wil zich herpakken in de Pro League.

Alireza Jahanbakhsh. 54 punten bij Scrabble. Een van de beste spelers in de geschiedenis van de Premier League in dit opzicht. Maar het was uiteraard niet deze indrukwekkende statistiek die Dender overtuigde om hem een contract aan te bieden. Het waren zijn kwaliteiten aan de bal. Gezien zijn negen seizoenen in Nederland geen klein nieuws.

Zijn naam is waarschijnlijk bekender over de hele wereld dan die van de Jupiler Pro League. Bij Dender zal Jahanbakhsh moeten wennen aan een publiek dat vaak schommelt tussen de 2.000 en 3.000 toeschouwers, nadat hij al voor meer dan 120.000 toeschouwers heeft gespeeld.

Zoals hierboven vermeld, is zijn verhaal nauw verbonden met Nederland. De in Qazvin geboren speler was nauwelijks meerderjarig toen Carlos Aalbers, een scout van NEC Nijmegen, hem opmerkte tijdens een wedstrijd van de Iraanse U19. Voor veel lokale spelers is in eigen land blijven een gemakkelijke keuze. Ze worden er goed betaald en hoeven hun comfortzone niet te verlaten. Maar Jahanbakhsh bracht zijn hele jeugd door met het kijken naar de grootste Europese competities op televisie. Hoewel hij nog nooit van Nijmegen had gehoord, zag hij het als een weg naar een grotere toekomst.

De ontdekking van de Eredivisie

De start was logischerwijze(?) moeilijk. De jonge vleugelspeler beet door en noteerde een seizoen met 12 doelpunten en 17 assists in de tweede divisie, na een degradatie met NEC. Dit leverde hem een transfer naar AZ Alkmaar op. Bij AZ deden de menselijke warmte en de aanvallende speelstijl van de trainer, een zekere John Van den Brom, wonderen.

Alireza Jahanbakhsh werd een van de sensaties van het midden van het afgelopen decennium. Zijn verleden in het zaalvoetbal maakte indruk en leverde hem enkele prachtige assists op voor achtereenvolgens Vincent Janssen en Wout Weghorst. Het seizoen 2017/2018 was er een vol records: hij sloot het af met 22 doelpunten en 14 assists. Prestaties die de aandacht van Brighton trokken. In augustus 2018 vertrok Jahanbakhsh voor meer dan 22 miljoen euro naar Engeland.

Zijn tijd in de Premier League blijft minder in het geheugen hangen. Zijn drie beslissende acties in drie seizoenen zorgden slechts voor een zeer sporadische speeltijd. Naast enkele blessures schrijft hij dit ook toe aan de speelstijl. "Helaas ging ik van een aanvallende speelstijl in Nederland naar een zeer defensieve bij Brighton, zonder enige mogelijkheid tot creativiteit of ruimte om te benutten. Als aanvaller moest ik verdedigen in plaats van aanvallen. Chris Hughton, die mij haalde, vertrok en maakte plaats voor Graham Potter. De start met hem was niet ideaal: hij gebruikte mij als vleugelverdediger in plaats van vleugelspits", verklaart hij aan Persian Football.

Toch beleefde hij enkele hoogtepunten en scoorde hij op spectaculaire wijze een van de eerste doelpunten van het decennium. Op 1 januari 2020 maakte Jahanbakhsh een prachtige omhaal tegen Chelsea.

Helaas zorgde dat er niet voor dat hij een vaste waarde werd in de rest van het seizoen. Op de flank werd hij onder meer gepasseerd door Leandro Trossard. De twee mannen konden het ondanks dat goed met elkaar vinden, ze werden gespot terwijl ze gas in ballonnen inhaleerden in een bar tijdens een stage in Spanje samen met Shane Duffy en Pascal Gross.

Zowel bij AZ als bij Brighton verliet hij de club na zijn derde seizoen, hoewel toen met minder schwung. Om zichzelf opnieuw uit te vinden, keerde hij terug naar Nederland en tekende hij bij Feyenoord. Daar beleefde hij de gouden jaren onder leiding van Arne Slot. De huidige trainer van Liverpool kent de Iraanse aanvaller goed, omdat hij assistent was van Van den Brom bij AZ toen Jahanbakhsh daar doorbrak. Hij overtuigde hem om naar Rotterdam te komen.

Gepasseerd door Leandro Trossard en terug naar Nederland

Onder leiding van Slot beleefden Jahanbakhsh en het hele team drie droomseizoenen met de herovering van de titel en een overwinning in de KNVB-beker. Minder vaak een basisspeler in het derde seizoen, verliet de voormalige topscorer van de Eredivisie de club tegelijkertijd met Arne Slot, iets meer dan een jaar geleden.

Daarna ging hij een eerste periode zonder club door, voordat hij in november bij Heerenveen tekende. Daar vestigde hij zich snel als basisspeler met drie doelpunten en twee assists als resultaat. Dit seizoen zal de 32-jarige opnieuw moeten opbouwen. De reden voor zijn komst naar Dender is dan ook om fit te blijven met het oog op het Wereldkampioenschap komende zomer.

Ook zonder club werd Jahanbakhsh de afgelopen maanden opgenomen in de recente nationale selecties. Net als een Kevin De Bruyne of een Romelu Lukaku bij ons, behoort hij (samen met Sardar Azmoun en Mehdi Taremi) tot de meest illustere vertegenwoordigers van de Iraanse gouden generatie, die zich klaarmaakt om voor de vierde keer op rij deel te nemen aan een WK.

Om goed het belang van deze nieuwkomer in de Pro League in Iran te begrijpen, hoeft men alleen maar de scenes te observeren die ontstaan bij elk bezoek aan zijn thuisland. Wanneer Jahanbakhsh zijn ouders bezoekt in een flatgebouw in Qazvin, duurt het niet lang voordat er zich een menigte vormt aan de voet van de toren.

"De deurbel gaat vaak. Op een of andere manier komen ze erachter dat ik thuis ben en dan komen ze aanbellen. Mijn ouders wonen op de vierde verdieping, dus ik ga naar beneden, maak foto's met hen, heb wat gesprekken. Dat doe ik minstens tien keer per dag, zonder probleem", lacht hij, in een interview met de FIFA. Hij kan gerust zijn: zijn overstap naar Dender zou hem de nodige rust moeten geven.