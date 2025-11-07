Nieuwe Voetbalwet is rond: dit zijn de grote aanpassingen

De federale overheid heeft een herziening van de Voetbalwet aangekondigd. De hervorming beoogt een veiliger stadionomgeving door strengere straffen, betere toegangscontroles en meer verantwoordelijkheid voor clubs.

Zwaardere boetes en bredere definitie van wangedrag

De aangepaste wet verhoogt het minimumbedrag van boetes voor stadionincidenten van 250 naar 500 euro. Racisme en xenofobie worden strenger aangepakt: de boete stijgt van 1.500 naar 2.000 euro en het stadionverbod wordt verlengd van 30 maanden naar drie jaar. Bij lichamelijk geweld wordt de boete opgetrokken van 2.000 naar 2.500 euro.

De wet breidt ook de definitie van strafbare gedragingen uit. Voortaan vallen ook bedreigende, beledigende en provocerende houdingen onder de sancties. Daarnaast wordt de term “discriminatie” expliciet opgenomen naast racisme en xenofobie. Overtreders kunnen voortaan ook een taakstraf opgelegd krijgen.

Minister Bernard Quintin reageert op die beslissingen in een persbericht van de Pro League aan onze redactie. “De veiligheid van de supporters, spelers en scheidsrechters moet in en rond de stadions gegarandeerd zijn.” Hij benadrukt dat maatregelen nodig zijn om het voetbal toegankelijk en veilig te houden voor alle gezinnen.

Digitale controle en gedeelde verantwoordelijkheid

Een centrale database voor stadionverboden wordt opgericht en beheerd door de FOD Binnenlandse Zaken. Hierin worden alle uitsluitingen – administratief, gerechtelijk en burgerlijk – samengebracht. Politiediensten, parketten en clubs kunnen zo snel nagaan of iemand een verbod heeft en de toegang weigeren.





De clubs krijgen extra verantwoordelijkheden. Bij incidenten binnen de stadionperimeter moeten zij op basis van politierapporten een tijdelijk verbod opleggen, in afwachting van een definitieve beslissing. Ook bij uitwedstrijden kan de verantwoordelijkheid voor supportersgedrag bij de bezoekende club liggen.

Lorin Parys van de Pro League is duidelijk. “Samen met de minister en de KBVB willen we van elke wedstrijd een voetbalfeest maken, waarin passie nooit gelijkstaat aan geweld.” Hij noemt de hervorming een noodzakelijke stap.

Technologie en rechtspraak dichter bij het veld

Vanaf 2026 wordt een digitaal authenticatiesysteem getest bij de profclubs. Dit systeem moet de toegangscontrole automatiseren en vereenvoudigen. Ook wordt een wettelijke basis gecreëerd voor identificatie via camerabeelden na wedstrijden. Informatie-uitwisseling tussen clubs, gemeenten en politie wordt versoepeld.

Peter Willems van de KBVB benadrukt het belang van samenwerking. “Samen zetten we in op preventie, opleiding en dialoog, zodat voetbal een feest blijft.” Hij wijst op de jaarlijkse investeringen in stewardopleiding en de rol van vrijwilligers.

Tot slot wordt de gerechtelijke opvolging van stadionincidenten versterkt. Elk arrondissement krijgt een referentiemagistraat voor voetbalgerelateerde feiten. Voortaan is het gerecht van de plaats van de overtreding bevoegd, wat een snellere en zichtbare reactie op het terrein moet garanderen.