Nieuwe Voetbalwet is rond: dit zijn de grote aanpassingen

Nieuwe Voetbalwet is rond: dit zijn de grote aanpassingen
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De federale overheid heeft een herziening van de Voetbalwet aangekondigd. De hervorming beoogt een veiliger stadionomgeving door strengere straffen, betere toegangscontroles en meer verantwoordelijkheid voor clubs.

Zwaardere boetes en bredere definitie van wangedrag

De aangepaste wet verhoogt het minimumbedrag van boetes voor stadionincidenten van 250 naar 500 euro. Racisme en xenofobie worden strenger aangepakt: de boete stijgt van 1.500 naar 2.000 euro en het stadionverbod wordt verlengd van 30 maanden naar drie jaar. Bij lichamelijk geweld wordt de boete opgetrokken van 2.000 naar 2.500 euro.

De wet breidt ook de definitie van strafbare gedragingen uit. Voortaan vallen ook bedreigende, beledigende en provocerende houdingen onder de sancties. Daarnaast wordt de term “discriminatie” expliciet opgenomen naast racisme en xenofobie. Overtreders kunnen voortaan ook een taakstraf opgelegd krijgen.

Minister Bernard Quintin reageert op die beslissingen in een persbericht van de Pro League aan onze redactie. “De veiligheid van de supporters, spelers en scheidsrechters moet in en rond de stadions gegarandeerd zijn.” Hij benadrukt dat maatregelen nodig zijn om het voetbal toegankelijk en veilig te houden voor alle gezinnen.

Digitale controle en gedeelde verantwoordelijkheid

Een centrale database voor stadionverboden wordt opgericht en beheerd door de FOD Binnenlandse Zaken. Hierin worden alle uitsluitingen – administratief, gerechtelijk en burgerlijk – samengebracht. Politiediensten, parketten en clubs kunnen zo snel nagaan of iemand een verbod heeft en de toegang weigeren.

De clubs krijgen extra verantwoordelijkheden. Bij incidenten binnen de stadionperimeter moeten zij op basis van politierapporten een tijdelijk verbod opleggen, in afwachting van een definitieve beslissing. Ook bij uitwedstrijden kan de verantwoordelijkheid voor supportersgedrag bij de bezoekende club liggen.

Lorin Parys van de Pro League is duidelijk. “Samen met de minister en de KBVB willen we van elke wedstrijd een voetbalfeest maken, waarin passie nooit gelijkstaat aan geweld.” Hij noemt de hervorming een noodzakelijke stap.
Technologie en rechtspraak dichter bij het veld

Vanaf 2026 wordt een digitaal authenticatiesysteem getest bij de profclubs. Dit systeem moet de toegangscontrole automatiseren en vereenvoudigen. Ook wordt een wettelijke basis gecreëerd voor identificatie via camerabeelden na wedstrijden. Informatie-uitwisseling tussen clubs, gemeenten en politie wordt versoepeld.

Peter Willems van de KBVB benadrukt het belang van samenwerking. “Samen zetten we in op preventie, opleiding en dialoog, zodat voetbal een feest blijft.” Hij wijst op de jaarlijkse investeringen in stewardopleiding en de rol van vrijwilligers.

Tot slot wordt de gerechtelijke opvolging van stadionincidenten versterkt. Elk arrondissement krijgt een referentiemagistraat voor voetbalgerelateerde feiten. Voortaan is het gerecht van de plaats van de overtreding bevoegd, wat een snellere en zichtbare reactie op het terrein moet garanderen.

6 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp

Meer nieuws

Anderlecht verandert van kamp: KAA Gent-eigenaar verzamelde G8 over competitieformat

Anderlecht verandert van kamp: KAA Gent-eigenaar verzamelde G8 over competitieformat

07:20
33
🎥 Goed nieuws voor abonnees: Minister lacht er niet mee en stelt zijn eisen tegen DAZN

🎥 Goed nieuws voor abonnees: Minister lacht er niet mee en stelt zijn eisen tegen DAZN

19:40
Ivan Leko verrast over rode kaart van Max Dean tegen OH Leuven

Ivan Leko verrast over rode kaart van Max Dean tegen OH Leuven

21:40
BREAKING: Dender - Zulte Waregem uitgesteld

BREAKING: Dender - Zulte Waregem uitgesteld

19:50
Disciplinaire Raad heeft uitspraak gedaan: dit is de definitieve straf voor Dean en Foulon

Disciplinaire Raad heeft uitspraak gedaan: dit is de definitieve straf voor Dean en Foulon

18:20
3
Besnik Hasi lijkt zijn ploeg voor zondag al klaar te hebben: "Als ze dat tegen mij zeggen, word ik gek"

Besnik Hasi lijkt zijn ploeg voor zondag al klaar te hebben: "Als ze dat tegen mij zeggen, word ik gek"

18:40
KRC Genk en supporters gestraft voor uitwedstrijd waar het helemaal fout liep

KRC Genk en supporters gestraft voor uitwedstrijd waar het helemaal fout liep

17:40
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/11: Van Bommel - Clement - ten Hag - Heitinga

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/11: Van Bommel - Clement - ten Hag - Heitinga

22:30
Twee spelers er opnieuw bij, maar ook een nieuwe blessure bij Standard voor het duel met STVV Interview

Twee spelers er opnieuw bij, maar ook een nieuwe blessure bij Standard voor het duel met STVV

21:20
"Of ik verrast ben dat ik hier nog zit?": Antwerp-coach Stef Wils is duidelijk voor levensbelangrijke match

"Of ik verrast ben dat ik hier nog zit?": Antwerp-coach Stef Wils is duidelijk voor levensbelangrijke match

17:00
5
Hasi doet vreemde uitspraak over De Cat: "Hij keert dán terug"

Hasi doet vreemde uitspraak over De Cat: "Hij keert dán terug"

21:00
Vincent Euvrard verduidelijkt de komst van een nieuwe assistent bij Standard Interview

Vincent Euvrard verduidelijkt de komst van een nieuwe assistent bij Standard

20:40
Hij had ook al tegen Barcelona kunnen spelen, maar Cercle-speler blikt vooruit

Hij had ook al tegen Barcelona kunnen spelen, maar Cercle-speler blikt vooruit

16:15
Eindelijk een nieuwe job voor Mark van Bommel?

Eindelijk een nieuwe job voor Mark van Bommel?

22:30
Hayen wikt en weegt titelkansen Anderlecht: "Dat ze geen kanshebber zijn?"

Hayen wikt en weegt titelkansen Anderlecht: "Dat ze geen kanshebber zijn?"

15:30
Extra Europese tickets? Belgische ploegen doen uitstekende zaak voor coëfficiënt, al helpt Nederland wel een handje

Extra Europese tickets? Belgische ploegen doen uitstekende zaak voor coëfficiënt, al helpt Nederland wel een handje

10:00
26
Besnik Hasi steekt de loftrompet af over Club Brugge en Hans Vanaken in het bijzonder

Besnik Hasi steekt de loftrompet af over Club Brugge en Hans Vanaken in het bijzonder

14:54
8
🎥 "Echt?": dit heeft Hans Vanaken te zeggen over eerste selectie van ploegmaat Romeo Vermant

🎥 "Echt?": dit heeft Hans Vanaken te zeggen over eerste selectie van ploegmaat Romeo Vermant

19:00
Ontdek alle doelpuntenmakers van vandaag in de Challenger Pro League

Ontdek alle doelpuntenmakers van vandaag in de Challenger Pro League

21:55
Als het slotkwartier niet zou meetellen ... krijgen we een wel héél opvallende leider in Jupiler Pro League Analyse

Als het slotkwartier niet zou meetellen ... krijgen we een wel héél opvallende leider in Jupiler Pro League

06/11
6
📷 Opnieuw een grote verrassing (bij de afwezigen) in selectie van Jonge Duivels

📷 Opnieuw een grote verrassing (bij de afwezigen) in selectie van Jonge Duivels

20:00
Belgisch toptalent blijft op de sukkel: "Het is jammer"

Belgisch toptalent blijft op de sukkel: "Het is jammer"

19:20
1
Anderlecht is gewaarschuwd: Stankovic duwt Club Brugge met neus op de feiten Reactie

Anderlecht is gewaarschuwd: Stankovic duwt Club Brugge met neus op de feiten

16:45
🎥 Prachtige beelden: zo vierde Romeo Vermant zijn eerste selectie

🎥 Prachtige beelden: zo vierde Romeo Vermant zijn eerste selectie

16:30
2
'Straf! Belgische trainer op lijstje om coach te worden bij Ajax'

'Straf! Belgische trainer op lijstje om coach te worden bij Ajax'

17:20
5
Slecht nieuws voor KRC Genk: "Niet zeker of ik fit geraak voor KAA Gent..."

Slecht nieuws voor KRC Genk: "Niet zeker of ik fit geraak voor KAA Gent..."

16:00
Volgt een 17e (!) zege op rij? Vincent Kompany is er heel duidelijk over

Volgt een 17e (!) zege op rij? Vincent Kompany is er heel duidelijk over

18:00
Anderlecht-speler doodeerlijk over topper: "Club presteert fantastisch, maar Anderlecht nog steeds de grootste"

Anderlecht-speler doodeerlijk over topper: "Club presteert fantastisch, maar Anderlecht nog steeds de grootste"

09:00
21
Dit is de echte reden waarom Garcia Vermant selecteert

Dit is de echte reden waarom Garcia Vermant selecteert

15:15
3
Analist kijkt naar Ivan Leko voor wisselvalligheid bij Gent: "Keurslijf!"

Analist kijkt naar Ivan Leko voor wisselvalligheid bij Gent: "Keurslijf!"

12:20
1
Wesley Sonck heeft raad voor Besnik Hasi voor match tegen Club Brugge: "Die twee moeten spelen"

Wesley Sonck heeft raad voor Besnik Hasi voor match tegen Club Brugge: "Die twee moeten spelen"

12:00
2
Lorenzo Staelens doet decennia later een bekentenis: "Ik was als kind eigenlijk fan van Anderlecht"

Lorenzo Staelens doet decennia later een bekentenis: "Ik was als kind eigenlijk fan van Anderlecht"

08:00
2
De toekomstige ster van Anderlecht? 14-jarige "heeft alles om door te breken"

De toekomstige ster van Anderlecht? 14-jarige "heeft alles om door te breken"

11:30
5
KRC Genk moet vertrek van sterkhouder vrezen

KRC Genk moet vertrek van sterkhouder vrezen

14:00
1
Waarom is hij er plots niet meer bij? Bondscoach Rudi Garcia geeft uitleg bij opvallende afwezigheid

Waarom is hij er plots niet meer bij? Bondscoach Rudi Garcia geeft uitleg bij opvallende afwezigheid

14:20
4
Deze jongen wil etiket van 1B-speler van zich afschudden: "Systeem Stijn Stijnen lag me absoluut niet"

Deze jongen wil etiket van 1B-speler van zich afschudden: "Systeem Stijn Stijnen lag me absoluut niet"

13:30
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 08/11 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 08/11 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 08/11 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 09/11 Club Brugge Club Brugge
STVV STVV 09/11 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 09/11 KRC Genk KRC Genk
KV Mechelen KV Mechelen 09/11 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Venom#13 Venom#13 over Commentatoren CL-match Club Brugge tegen Barcelona krijgen wat over zich heen: "We waren te emotioneel" Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over FCV Dender EH - Zulte Waregem: 1-2 Venom#13 Venom#13 over Lommel SK - SK Beveren: 2-2 Eldonte Eldonte over Anderlecht-speler doodeerlijk over topper: "Club presteert fantastisch, maar Anderlecht nog steeds de grootste" FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over "De grootste miskoop ooit van Club Brugge"? Zou Nederlandse journalist gisteren ook gekeken hebben? FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Nieuwe Voetbalwet is rond: dit zijn de grote aanpassingen Blackadder Blackadder over KRC Genk en supporters gestraft voor uitwedstrijd waar het helemaal fout liep pinantie pinantie over Werd de 4-3 van Vermant terecht afgekeurd? Ex-scheidsrechter Tim Pots is heel duidelijk IXL IXL over 🎥 Prachtige beelden: zo vierde Romeo Vermant zijn eerste selectie IXL IXL over Dit is de echte reden waarom Garcia Vermant selecteert Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved