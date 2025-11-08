Anderlecht-speler geeft toe: "Ik zat op de rand van een depressie, ik heb letterlijk geweend"

Adriano Bertaccini is weer helemaal fit na een moeilijke start bij Anderlecht. De aanvaller viel kort na zijn transfer uit met een knieblessure en miste zo de eerste maanden van het seizoen. Nu hij terug is, lijkt hij met Thorgan Hazard, Mihajlo Cvetkovic en Nilson Angulo een gevaarlijk offensief kw

"Toen ze zeiden dat ik twee maanden out zou zijn, stortte mijn wereld bijna in”, vertelt Bertaccini in HLN. “Ik heb letterlijk geweend. Die eerste dagen zat ik op de rand van een depressie.”

De blessure kwam hard aan, zeker na zijn droomtransfer. “Het voelde alsof ik de club in de steek liet, terwijl ze net vijf miljoen voor mij hadden betaald. Jullie hebben er geen idee van hoe graag ik dit wilde. Vier jaar geleden speelde ik nog bij de amateurs van Thes. Niemand geloofde toen nog in mij. Ik gaf mezelf nog tien procent kans om prof te worden.”

Thorgan Hazard zonder twijfel de beste

Tegen KV Mechelen stond Bertaccini voor het eerst samen met Thorgan Hazard en Mihajlo Cvetkovic aan de aftrap. “Dat liep goed. Cvetkovic is een echte negen, en ik ben beter als ik er net achter speel. Op Dender stond ik alleen in de spits, maar dat ligt me minder. Bij Anderlecht moet een negen niet alleen scoren, hij moet de rest beter maken. Dat lukt beter in duo.”

Over Thorgan Hazard is Bertaccini vol lof. “Hij is mijn wegkapitein. In balbezit kijk ik altijd eerst naar hem. Zijn loopacties geven me richting. Hij is zonder twijfel de beste speler waarmee ik ooit heb samengespeeld.”





Of Anderlecht met dit offensieve kwartet ook tegen Club Brugge zal aantreden, weet Bertaccini nog niet. “Dat hangt af van de trainer. Maar met Cvetkovic, Hazard, Angulo en ikzelf hebben we voorin iets waarop we echt kunnen bouwen.”