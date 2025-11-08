Mihajlo Cvetkovic verwacht wel een en ander bij Anderlecht van... Vincent Kompany

Mihajlo Cvetkovic, speler bij Anderlecht, blikt vooruit op zijn ambities binnen en buiten België. In een interview met Het Nieuwsblad spreekt hij over zijn familie, zijn dromen en de rol die Vincent Kompany mogelijk speelt in zijn ontwikkeling.

Familie als fundament

Cvetkovic verwijst naar zijn grootvader langs moederszijde als een belangrijke figuur in zijn voetbalverhaal. Die speelde op het hoogste niveau in het voormalige Joegoslavië, onder meer bij Radnicki Nis. Hoewel hij inmiddels overleden is, blijft zijn invloed voelbaar.

“Toen ik 8 à 9 jaar was zei hij altijd aan mijn moeder: ‘Dat jongetje zal ooit in de Bundesliga zitten.’”, vertelt Cvetkovic aan de krant. Zijn ouders halen die uitspraak nog geregeld aan.

De jonge speler benadrukt dat hij eerst wil presteren bij Anderlecht. Hij ziet dat als een noodzakelijke stap richting zijn uiteindelijke doel. Zijn favoriete club in Duitsland is Bayern München, en hij hoopt ooit in de Bundesliga actief te zijn. Die competitie vormt voor hem een duidelijke ambitie.

Kompany als referentiepunt

Cvetkovic is zich bewust van het verleden van Vincent Kompany bij Anderlecht. “Ik weet dat Vincent Kompany nog speler en trainer is geweest bij Anderlecht”, stelt hij. Dat verleden maakt Kompany tot een relevante figuur in zijn eigen traject.





Hoewel hij zijn ambities duidelijk formuleert, blijft Cvetkovic bescheiden over de aandacht die hij mogelijk krijgt. “Wie weet kijkt Kompany dan af en toe naar mij in die matchen”, klinkt het. Een luchtige opmerking, maar ze illustreert wel dat hij zich bewust is van de ogen die op hem gericht kunnen zijn.