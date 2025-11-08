Vanhaezebrouck niet overtuigd van uitblinker bij Club Brugge: "Al een paar keer gebeurd"

Vanhaezebrouck niet overtuigd van uitblinker bij Club Brugge: "Al een paar keer gebeurd"
Carlos Forbs was de opvallendste speler bij Club Brugge in het duel tegen FC Barcelona, dat eindigde op 3-3. Hein Vanhaezebrouck gaf na afloop zijn analyse over de prestatie van de aanvaller, waarbij hij zowel lof als kanttekeningen uitte.

Vanhaezebrouck over ruimte en rendement

Volgens Vanhaezebrouck kreeg Forbs in deze wedstrijd tegen de Spaanse topclub uitzonderlijk veel ruimte, wat zijn snelheid ten goede kwam. Hij stelde dat zo’n match een cadeau voor hem is. De eerste goal van Forbs werd omschreven als technisch goed uitgevoerd, waarbij hij de bal beheerst naast de doelman plaatste. Bij de tweede treffer was er volgens Vanhaezebrouck sprake van geluk, aangezien het stiftertje niet volledig lukte en de bal traag binnen rolde.

De analist merkte op dat de doelman Szczęsny, die uit pensioen werd gehaald, niet dezelfde weerstand bood als een keeper als Thibaut Courtois. Hij stelde dat dergelijke kansen tegen een doelman van Courtois’ niveau minder snel tot doelpunten zouden leiden.

Kritiek en context bij Belgische tegenstanders

Vanhaezebrouck verwees ook naar eerdere kritiek op Forbs in Nederland. “Maar het zou perfect kunnen dat hij de volgende weken tegen de Belgische clubs weer met moeite iemand voorbij kan tegen een stugge lage verdediging. Dat is al een paar keer gebeurd”, stelde hij in Het Nieuwsblad. De analist benadrukte dat lage blokken in de Belgische competitie een ander type uitdaging vormen dan de open ruimtes die Barcelona bood.

De rol van Hans Vanaken werd eveneens benoemd. Vanhaezebrouck gaf aan dat een speler als Vanaken, met een goede pass, het verschil kan maken in situaties waarin snelheid benut moet worden. Hij wees ook op de tactische voorbereiding van de coach, die inspeelde op de speelwijze van de tegenstander.

Barcelona verrast door snelheid Forbs

Volgens Vanhaezebrouck was het duidelijk dat Barcelona niet voorbereid was op de snelheid van Forbs. Hij stelde dat de Spaanse ploeg daar geen antwoord op had. De combinatie van ruimte, snelheid en tactische ondersteuning leidde tot een opvallende prestatie van de aanvaller.

Volg Anderlecht - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (09/11).

