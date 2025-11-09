De man die voor KVM gelijkmaakt ... vond als enige Union beter: "Dan draag je een beetje een Mechelen-bril"

Wat kijken spelers soms toch op een vreemde manier naar een wedstrijd. KVM hield Union in bedwang na een late gelijkmaker van Myron van Brederode van op de stip. Zowat alle waarnemers waren het erover eens dat Mechelen het punt verdiende. Wie dat niet gezegd wilde hebben ... was Van Brederode.

De Nederlander vertelde na afloop van de wedstrijd welk gevoel overheerste. "We hebben zeker geen twee punten verloren. Ik ben blij dat we nog 1-1 maakten, want zij waren vele malen beter", kwam de ex-speler van AZ verrassend uit de hoek. KVM had zich nochtans geweerd na de 0-1. "De veerkracht is er altijd. Als we achter komen, weten we dat we er alles aan gaan doen om gelijk te maken of te winnen."

Een journalist suggereerde dat Mechelen in de tweede helft bij momenten de bovenhand nam en de kansen had om te winnen. "Als je dat zegt, draag je misschien een beetje een Mechelen-bril. Dat was niet mijn ervaring, misschien leek het vanaf de zijkant wel zo. Ik zal het nog eens bekijken en dan kom ik bij je terug." Van Brederode stelt zich zo wel heel bescheiden op. On-hollands, eigenlijk.

Opvallende blik op de match bij doelpuntenmaker KVM

Toch frappant hoe een speler dat op het veld kan beleven. "Ik denk dat we heel blij moeten zijn met een punt." Wij wezen hem erop dat beide ploegen in de hele match toch ongeveer evenveel kansen hadden. "Zij hadden veel balbezit. De kansenverhouding was inderdaad meer in evenwicht, maar zij hadden grotere kansen. Die penalty was natuurlijk ook een gelukje."

Van nervositeit had hij op dat moment niet al te veel last. "Ik heb nog niet zoveel penalty's genomen in mijn carrière, maar ik wist waar ik de bal wilde schieten. Als ik mis, dan mis ik. Ik heb er niet heel veel stress voor." Ondanks de weinige elfmeters op zijn palmares is Van Brederode wel de strafschopnemer van KVM geworden. "Er hebben nog niet heel veel jongens penalty's genomen in ons team."





Van Brederode bovenaan de lijst met penaltynemers

Mechelen heeft uiteraard een jonge ploeg en Van Brederode geeft aan dat ze op training wel veel aandacht aan strafschoppen besteden. "Het is mooi dat ik bovenaan het lijstje sta. Ik waardeer het. Ik had het alleen zelf niet per se verwacht."