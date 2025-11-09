Nieuwe CEO Kenneth Bornauw spreekt klare taal: dit is het nieuwe plan van Anderlecht

Bij Anderlecht waait er een nieuwe wind. Michael Verschueren is terug als voorzitter en woensdag start Kenneth Bornauw officieel als CEO. De nieuwe sportieve én zakelijke koers wordt meteen scherp uitgetekend.

Michael Verschueren en Kenneth Bornauw zijn weer actief bij Anderlecht. Op woensdag gaat Bornauw écht van start als nieuwe CEO van de club. Hij heeft een heel duidelijk plan om de club terug volledig op de rails te krijgen.

"Eerst moeten we opnieuw structureel Europees voetbal halen en deel uitmaken van de top drie in de Jupiler Pro League", zegt hij bij Het Laatste Nieuws. "Daarnaast moeten we de beste jeugdopleiding van het land blijven. En ten slotte willen we een referentie blijven op het vlak van commerciële werking."

Duidelijke missie voor de toekomst

Hij benadrukt dat het vooral een uitdaging wordt om dit klaar te spelen terwijl de club ook rekening moet houden met de financiële realiteit. Hij liet zich ook uit over het vertrek van Wouter Vandenhaute, die zijn aandelen verkoopt.

"We evolueren naar een eenvoudigere structuur: één CEO met operationele verantwoordelijkheid en een voorzitter die toeziet vanuit de raad van bestuur", gaat Bornauw verder.





"Ik heb met Wouter goede en minder goede momenten gekend, zoals in elke relatie. Ik kan Wouter alleen maar bedanken voor de middelen en de energie die hij de voorbije jaren in de club heeft geïnvesteerd", besluit de nieuwe CEO van Anderlecht.