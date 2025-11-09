Wat gaat het vertrek van Vandenhaute veranderen? Hier vindt u alle antwoorden

Kort voor de topper tegen Club Brugge zorgde Wouter Vandenhaute nog voor een verrassing van formaat. De voormalige voorzitter van Anderlecht kondigde via zijn vennootschap Mauvavie aan dat hij zijn aandelen in de club heeft verkocht.

Daarmee komt een einde aan zijn rechtstreekse betrokkenheid bij paars-wit. Vandenhaute stapte in 2020 in bij Anderlecht samen met Geert Duyck en Erik Watté. Hun investering van 12 miljoen euro leverde hen 26,3 procent van de aandelen op, en Vandenhaute verwierf er aanzienlijke invloed mee.

Na zijn ontslag als voorzitter in september behield hij die macht nog even via zijn aandeelhouderschap, maar dat hoofdstuk is nu volledig afgesloten. Voor een deel van de Anderlecht-fans, die al langer zijn vertrek eisten, komt daarmee een periode van spanning tot een einde.

Er verandert eigenlijk héél weinig

Een grote machtsverschuiving brengt dit echter niet met zich mee. De vennootschap Mauvavie blijft immers aandeelhouder van Anderlecht, met Geert Duyck en Erik Watté als sleutelfiguren. Ook Tomas Van Den Spiegel, een vertrouweling van Vandenhaute, blijft namens Mauvavie zetelen in de Raad van Bestuur.

Operationeel verandert er voorlopig dus weinig in Neerpede. De club rekent vooral op de teruggekeerde tandem Michael Verschueren – Kenneth Bornauw om Anderlecht opnieuw sportief en financieel op de rails te krijgen. Zij moeten de stabiliteit herstellen die de voorbije jaren vaak ontbrak.





Wat de toekomst brengt, blijft onduidelijk. Mauvavie blijft aan boord, maar de deur naar nieuwe investeerders blijft op een kier. Marc Coucke, de hoofdaandeelhouder, heeft alvast laten weten niet van plan te zijn om bijkomend geld te investeren. Voorlopig is de rust dus nog niet volledig teruggekeerd bij de recordkampioen.