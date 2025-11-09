Zorgen voor Thorsten Fink: KRC Genk-coach zit met heel lastige onzekerheden voor match tegen KAA Gent

KRC Genk tankte vertrouwen na de knappe 3-4 zege op Braga in de Europa League. Maar de overwinning had ook een keerzijde: de Limburgers keren terug met blessurezorgen richting de topper tegen KAA Gent.

KRC Genk beleefde een heel leuke Europese week. De Limburgers gingen op bezoek bij Braga en wonnen met 3-4 op Portugese bodem. Een straffe prestatie, op bezoek bij een club die al 9 op 9 pakte in de Europa League voor hun komst.

Genk was vooral dodelijk efficiënt en zal daardoor ongetwijfeld vertrouwen hebben opgedaan voor de wedstrijd van zondag tegen Racing Genk. Maar de Smurfen vertrokken niet uit Noord-Portugal zonder kleerscheuren.

Nkuba én Kayembe onzeker voor Gent

Ken Nkuba is sowieso al twijfelachtig. Hij gaf na de wedstrijd zelf al aan dat het afwachten zal zijn of hij fit geraakt voor Genk. Tegen Braga werd hij bij de rust vervangen met felle hinder aan de hiel.

Maar volgens Het Belang van Limburg is nu ook Joris Kayembe onzeker. En dat is héél lastig, zeker als Nkuba ook niet fit blijkt te zijn. Met de blessure van El Ouahdi blijft dan eigenlijk alleen maar Medina over als topfitte flankverdediger.





Het zal dus puzzelen worden voor Genk-coach Thorsten Fink. Het lijkt erop dat Medina dan zal starten, net als Kongolo. De Limburgers zullen toch geen risico's willen nemen.