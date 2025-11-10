Ex-speler Westerlo, OH Leuven en STVV trekt naar Club Brugge

De kogel is door de kerk. Zoals verwacht heeft Maxime Annys de overstap gemaakt van Zepperen-Brustem naar Club NXT. Afgelopen weekend leidde hij zijn laatste wedstrijd bij de Limburgse club, ondertussen is hij al in Brugse loondienst.

Maxime Annys was afgelopen weekend nog actief met Zepperen-Brustem in de Derde Amateurklasse B. Er werd knap gewonnen van De Kempen, goed voor een knappe 12 op 12 en een derde plaats in de stand.

Opmerkelijke overstap van Derde Amateurklasse naar Challenger Pro League

Vanaf heden zullen ze het echter zonder Annys moeten gaan doen. De ex-speler van onder meer Oostende, Westerlo, OH Leuven en STVV trekt namelijk met onmiddellijke ingang naar Club NXT.

Daar wordt hij de assistent van Jonas De Roeck, die al een kleine maand actief is bij de Bruggelingen en voorlopig ook nog niet kon zorgen voor een overwinning bij het team. Ondertussen staat Club NXT helemaal laatste in de competitie en dus hebben ze dringend een driepunter nodig.

Wim Raymaekers neemt over van Maxime Annys

Wim Raymaekers zou overnemen bij Zepperen-Brustem, deels ook op voorspraak van Maxime Annys die de club in goede handen wilde achterlaten.

Voorzitter David Bamps geeft uitleg in Het Belang van Limburg: “We begrijpen de keuze van Maxime, al kwam het als een verrassing. We zijn trots dat één van onze trainers deze stap naar het profvoetbal kan zetten. We hebben ook het volste vertrouwen in onze nieuwe T1 Wim Raymaekers.”