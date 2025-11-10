KRC Genk maakt indruk en staat op één klip van topontmoeting

In de Youth League doet Club Brugge het opperbest met 12 op 12 in de League Phase van het toernooi. Ook Union SG kan na een 3 op 12 nog bij de beste 22 raken en zo in de zestiende finales. Maar er is nog een derde Belgisch team actief.

Naast de League Phase – waar de 36 teams aan deelnemen die dat ook doen in de Champions League voor de A-kern – is er ook nog het Champions Path voor de nationale kampioenen uit de diverse landen.

KRC Genk klopt Vikingur en moet nu tegen HJK Helsinki

Daar is voor ons land KRC Genk de vertegenwoordiger. Zij waren vrij in de eerste ronde en sloten in de tweede ronde aan. Daarin klopten ze Víkingur Gøta uit de Faeröer bijzonder makkelijk.

De heenwedstrijd was al op 0-8 uitgedraaid, in de terugwedstrijd deden ze daar in Genk nog eens een 3-1 overwinning bij. Ogbeiwi, Rabhi en De Groof zorgden voor de Limburgse doelpunten.

Nog één klip te omzeilen richting zestiende finales

In de derde ronde mag KRC Genk het nu opnemen tegen het Finse HJK Helsinki, dat al het Estse Narva Trans en het Turkse Trabzonspor wist uit te schakelen in de eerste twee rondes.

Als Genk ook tegen HJK Helsinki weet door te gaan, dan mogen ze naar de zestiende finales. Daarin ontmoeten ze dan een team uit de League Phase dat tussen de zevende en zestiende plaats is weten te eindigen.