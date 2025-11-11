Waar blijft die contractverlenging voor belangrijke speler? Anderlecht wil twee vliegen in één klap slaan

Mario Stroeykens verlengde onlangs zijn aflopend contract bij Anderlecht, maar er zijn nog wel een paar jongens die wachten op nieuws. Naast Yari Verschaeren is dat vooral Marco Kana. Onbetwist titularis dit seizoen, maar in januari mag hij vrij onderhandelen.

Er zijn veel fans die zich afvragen waar het nieuwe voorstel blijft voor de oudste Kana, maar bij Anderlecht weten ze dat ze nog tijd hebben. Kana is hondstrouw en gaat niet meteen op zoek naar een andere club omdat hij nog geen zekerheid heeft naar volgend seizoen toe.

Crésus Kana is het grootste talent van Neerpede

Dat voorstel gaat er immers zo goed als zeker komen, maar het nieuwe bestuur van paars-wit wil een dubbelslag slaan. Bij paars-wit loopt er immers nog een zekere Crésus Kana rond. Het grootste talent van de jeugdwerking momenteel wordt hij genoemd.

Zijn broers - naast Kana speelt ook Joël bij Anderlecht - zijn beiden verdedigende middenvelders terwijl Crésus een aanvallende middenvelder is. Een hele goeie zelfs, want op zowat elk toernooi waar Anderlecht aan deelneemt, wordt hij verkozen tot beste speler van het toernooi.

Onlangs nog op de Algarve Cup, waar Anderlecht slechts vierde eindigde, maar Crésus toch met de individuele trofee ging lopen. Nu wordt het jongste Kana-broertje binnenkort 15 en mag hij dus straks zijn eerste profcontract tekenen.





Marco is de ideale begeleider van Crésus

Zowel Marco als Crésus willen graag bij Anderlecht blijven en dat weten ze ook bij paars-wit. Ze willen dus twee vliegen in één klap slaan in de onderhandelingen met de entourage van de spelers. Marco is dan ook de perfecte begeleider voor zijn broertje, die hij regelmatig meeneemt naar de kleedkamer van de eerste ploeg.

Bij Anderlecht laten ze het met plezier gebeuren, want het is de bedoeling dat Crésus doorgroeit naar de A-ploeg. Ze willen niet weer een groot talent verliezen. Dus binnenkort gaat er rond de tafel gezeten worden. Voor Joël hoeft dat al niet meer, want de 19-jarige tekende in april al een contractverlenging tot 2028.

"Het zou mijn grootste droom zijn om met mijn twee broers bij de eerste ploeg te spelen", vertelde Marco ons al eens. Mogelijk gebeurt het op een dag ook wel eens.