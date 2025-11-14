Te veel voorzichtigheid in het Lotto Park? "Anderlecht moet elk jaar voor de titel spelen"

Anderlecht begint de bladzijde van het tijdperk-Wouter Vandenhaute om te slaan. Kenneth Bornauw heeft de doelstellingen van de club duidelijk gemaakt en kiest voor een voorzichtige aanpak.

Tegen Club Brugge beleefde Anderlecht een drukke maar euforische zondag: het was de eerste keer dat Michael Verschueren en Kenneth Bornauw samen in de tribune zaten en meteen volgde de overwinning tegen blauw-zwart. Buiten het sportieve gaf Bornauw ook zijn eerste uitleg aan de pers over hoe hij zijn mandaat ziet.

De nieuwe CEO van paars-wit legt uit dat de ploeg in eerste instantie moet mikken op een terugkeer naar Europees voetbal en een plek in de top drie. Aan de tafel bij La Tribune vindt Philippe Albert die ambities echter veel te bescheiden.

"Een club als Anderlecht, met zijn erelijst, kan zich geen voorzichtig discours permitteren. Ik had liever een echt Anderlecht-achtig discours gehoord, al zullen we dat DNA van Anderlecht nooit meer volledig terugvinden", aldus de ex-speler van de Brusselaars.

Lessen trekken uit het verleden

"Sporting moet elk jaar voor de titel spelen, niet voor de top drie. En dat al vanaf dit seizoen. Op basis van wat ze de voorbije twee matchen tonen, kunnen ze, als ze dit doortrekken, wedijveren met Union en Brugge. Er zit echt kwaliteit in deze ploeg, maar regelmaat is cruciaal", vervolgt hij.

Nordin Jbari vindt dan weer dat Kenneth Bornauw gelijk heeft om zijn eerste boodschap gematigd te houden. "De vorige bestuursploegen praatten veel te veel en riepen openlijk dat ze voor de titel gingen. Anderlecht moet nu op lange termijn werken en stoppen met constant van koers te veranderen. De huidige ploeg heeft nog niet het niveau om kampioen te spelen. Over twee of drie jaar misschien." Meer dan ooit moeten in Neerpede de daden primeren boven woorden. Op alle niveaus van de club.