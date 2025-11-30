Analist is heel erg duidelijk over de situatie van Stroeykens en Verschaeren bij Anderlecht

Aad De Mos gaf in De Zondag zijn visie op de positie van Mario Stroeykens en Yari Verschaeren bij Anderlecht. Hij schetste een duidelijke analyse over hun status als invallers en het gebrek aan continuïteit.

Invallers zonder vooruitgang

Aad De Mos benadrukte dat het moeilijk is om stappen te zetten wanneer spelers niet regelmatig in actie komen. “Als je niet speelt, kan je maar moeilijk stappen zetten, natuurlijk”, verwijst hij naar het lot van de twee spelers in de krant.

En precies die kansen die ze nodig hebben om zich te laten zien bij Anderlecht zijn heel erg beperkt. De kans op progressie is dan ook minimaal in de huidige situatie, zo oordeelt de Nederlander. Met alle gevolgen van dien.

Volgens De Mos werden beide talenten bij hun doorbraak te snel breed uitgesmeerd, waardoor verwachtingen niet in verhouding stonden tot hun ervaring. De analist koppelde het begrip ‘topper’ aan langdurige prestaties.

Wat is een topper?

“Voor mij ben je pas echt een topper als je een seizoen of drie na elkaar, pakweg honderd wedstrijden, in het eerste elftal hebt gespeeld”, gaat hij verder. Pas dan wordt duidelijk hoe een speler mentaal omgaat met druk, wisselbeurten en de eisen van topvoetbal.

Lees ook... Nordin Jbari zegt wat voor David Hubert het grote verschil maakt tussen Anderlecht en Union SG›Volgens De Mos is het niet alleen een kwestie van talent, maar ook van karakter. Hij wees erop dat de mentale weerbaarheid pas zichtbaar wordt na een langere periode in de basis. Het huidige statuut van Stroeykens en Verschaeren als invallers toont dat zij die stap nog niet hebben gezet.