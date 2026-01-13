Niet voor februari: Colin Coosemans wacht transfermercato van Anderlecht af

Niet voor februari: Colin Coosemans wacht transfermercato van Anderlecht af
Colin Coosemans wil tegen februari duidelijkheid over zijn toekomst bij Anderlecht. De doelman staat voor een belangrijk kruispunt in zijn carrière en wil eerst afwachten hoe de wintermercato verloopt, voor hij een beslissing neemt over zijn contract.

De 33-jarige keeper kreeg vorig seizoen eindelijk voluit zijn kans en wil die niet zomaar weer uit handen geven. Jarenlang was hij derde doelman bij paars-wit en net toen hij opschoof naar rang twee, haalde Anderlecht Kasper Schmeichel binnen. Pas daarna brak Coosemans definitief door.

Coosemans vindt contractvoorstel Anderlecht te weinig

Die doorbraak leverde hem niet alleen een vaste basisplaats op, maar ook de bekroning tot Doelman van het Jaar op de Gouden Schoen. Zonder zijn prestaties had Anderlecht vorig seizoen mogelijk zelfs geen Play-offs 1 gespeeld.

Toch hangt er onzekerheid rond zijn situatie. Coosemans ligt nog onder contract tot juni 2027 en er ligt al maanden een voorstel klaar om dat te verlengen tot 2028. Dat contract is echter opgesteld volgens de nieuwe, striktere loonstructuur van Anderlecht en voldoet niet aan zijn verwachtingen.

De doelman vindt dat zijn huidige verloning niet meer strookt met zijn status als aanvoerder en laureaat. Op zijn leeftijd wil hij ook zekerheid inbouwen voor de toekomst, zeker na een carrière die lange tijd in de schaduw verliep.

Coosemans wil afwachten welke concurrent Anderlecht aantrekt

Daarnaast speelt ook de concurrentie een rol. Met het nakende vertrek van Mads Kikkenborg wil Anderlecht een nieuwe doelman aantrekken. Coosemans wil eerst weten welk profiel er wordt binnengehaald, voor hij zich definitief vastlegt. Hij wil niet opnieuw in een situatie belanden waarin hij zijn plaats moet afstaan.

De komende weken worden dus cruciaal. Coosemans wacht bewust af, Anderlecht wil het dossier zo snel mogelijk afronden. Tegen februari moet er een knoop worden doorgehakt, want voor beide partijen is duidelijkheid stilaan een must.

