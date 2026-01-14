Besnik Hasi spreekt zich uit over gevoelig dossier bij paars-wit

Anderlecht wil graag snel duidelijkheid over de toekomst van Colin Coosemans, maar de onderhandelingen verlopen moeizaam. Trainer Besnik Hasi mengt zich niet in het contractdossier, al liet hij zich wel uit over de situatie van zijn doelman.

Anderlecht wil het contract van Colin Coosemans graag verlengen. Zijn huidige overeenkomst loopt tot juni 2027, maar paars-wit wil hem nog zeker een jaartje extra aan de club binden.

Maar dat verloopt niet bepaald vlot. Zoals u eerder al bij ons kon lezen wil de doelman nog even wachten. Allereerst vindt hij dat zijn huidige salaris niet overeenkomt met zijn status binnen de ploeg.

Verder speelt ook de wintermercato een belangrijke rol in zijn beslissing. Anderlecht wil nog een tweede doelman binnenhalen om Mads Kikkenborg nadien te laten vertrekken. Wie die nieuwe doelman wordt zal zijn keuze beïnvloeden.

Besnik Hasi blijft op afstand van contractdossier

Op de persconferentie van woensdag had trainer Besnik Hasi het over dit onderwerp. "Ik praat veel met Colin. Maar niet over contractonderhandelingen", zegt de coach bij Het Nieuwsblad.

"Dat laat ik over aan het management. Of ik vrees dat de foutjes die hij maakte in de voorbije wedstrijden iets met die onzekerheid te maken hebben? Dat zou niet mogen. Bovendien heeft Colin, zoals elke speler, het recht om fouten te maken. We moeten die niet altijd zo uitvergroten", aldus Hasi.