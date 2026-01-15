'Anderlecht moest afhaken, maar... Club Brugge ziet in doelman van Belgische club wél nieuwe nummer één'

RSC Anderlecht informeerde bij OH Leuven naar de voorwaarden voor Tobe Leysen. Maar de Belgische recordkampioen is niet de enige club met interesse in de doelman.

RSC Anderlecht is op zoek naar een vervanger voor Mads Kikkenborg. De invallersdoelman van paars-wit gaat voor Molde FK voetballen. Al lijkt de zoektocht voor paars-wit ondertussen (zo goed als) afgerond.

Eén van de namen op de lijst van Olivier Renard was Tobe Leysen. Met een marktwaarde van vier miljoen euro (Transfermarkt, nvdr.) en een prijskaartje dat rond vijf miljoen euro schommelt was Leysen nooit spek naar paars-witte bek.

Interesse van RSC Anderlecht en... Club Brugge

Anderlecht is overigens niet de enige club die concrete interesse toont in de 23-jarige doelman. CalcioMercato weet dat Leysen op de radar van enkele Italiaanse clubs staat.

In willekeurige volgorde: Genoa CFC, Parma Calcio 1913, Torino FC en zelfs Internazionale FC hebben het sluitstuk van OHL op de radar staan. Maar er is ook interesse van een andere Belgische topclub dan Anderlecht.

Concurrentiestrijd met Nordin Jackers



Club Brugge tast de mogelijkheden af om Leysen naar het Jan Breydelstadion te halen. Het contract van Simon Mignolet loopt op het einde van het seizoen af. Moet Leysen de concurrentie met Nordin Jackers aangaan voor de plaats tussen de blauw-zwarte palen?