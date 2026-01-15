'Club Brugge aast op ex-Rouche: beslissing is gevallen'

Na een korte periode bij Standard heeft Romaine Mundle onlangs zijn debuut in de Premier League gemaakt bij Sunderland. Hoewel Club Brugge belangstelling had getoond, zou de Engelse vleugelspeler deze winter uiteindelijk bij de Black Cats blijven.

Hij kwam naar Standard in de zomer van 2023, toen afkomstig uit de U21-ploeg van Tottenham, en zo had de jonge Romaine Mundle Sclessin bereikt in een moeilijke context en had hij niet echt de kans gekregen zich te laten zien.

Tijdens zeven optredens voor de eerste ploeg van de Rouches had de Engelse vleugelspeler mooie dingen laten zien. Dat leverde interesse op van Sunderland, dat in februari 2024 bijna twee miljoen euro op tafel legde voor hem.

Romaine Mundle tekent dan toch niet bij Club Brugge

Terug in Engeland speelde Mundle vorig seizoen een sleutelrol in de promotie van The Black Cats naar de Premier League, met in totaal 25 optredens en meer dan 1.600 speelminuten. Maar net toen hij klaar was om de Engelse elite te ontdekken, waar hij van droomde sinds zijn jeugd, raakte de 22-jarige speler tijdens de zomer geblesseerd en miste hij het begin van het seizoen.

Na zijn terugkeer bij de groep aan het einde van het kalenderjaar maakte hij officieel zijn Premier League-debuut door in de laatste 27 minuten van de wedstrijd tegen Bournemouth eind november in te vallen, en sindsdien heeft hij in elke wedstrijd van Sunderland gespeeld, behalve bij het uitduel naar Liverpool.

Sunderland have made the decision to keep Romaine Mundle on Wearside while boyhood midfielder Dan Neil is likely to leave this transfer window with FC Koln intrigued alongside West Ham, who are thought to have held a long-term interest 🤔 pic.twitter.com/ZBGuom2fgG



— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 14, 2026

Ondanks acht invalbeurten in de competitie en 120 minuten in de FA Cup tegen Everton, telt Mundle dit seizoen slechts 336 minuten in alle competities samen. Meerdere clubs hadden toen een uitleenbeurt overwogen, waaronder Club Brugge, Glasgow Rangers of Feyenoord.

Maar volgens Sky Sports heeft Sunderland echter besloten Romaine Mundle tot het einde van het seizoen te behouden. Zijn speeltijd neemt toe, en trainer Régis Le Bris is van plan hem vaker te laten spelen, in een seizoen waarin The Black Cats nog steeds van Europa kunnen dromen. Het pad naar blauw-zwart valt dus in het water.