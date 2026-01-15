Mehdi Bayat prikt naar ex-speler die nu bij de vijand speelt: "Karma"

In aanloop naar de Waalse kraker tussen Charleroi en Standard heeft Mehdi Bayat zich uitgesproken over het vertrek van zijn voormalige aanvoerder Marco Ilaimaharitra, die tegenwoordig onder Luikse kleuren uitkomt. De algemeen directeur van Zebra's heeft daarbij stevig geprikt.

Marco Ilaimaharitra bereidt zich voor op een zeer speciale zondag. De voormalige aanvoerder van Charleroi, ooit bekritiseerd en ooit toegejuicht door het Carolo-publiek, keert terug naar Mambourg... in de kleuren van de grote rivaal, Standard de Liège.

Mehdi Bayat "bedroefd" door de situatie rond Marco Ilaimaharitra

Hoewel hij een sterke relatie had met Mehdi Bayat, vertrok de Malagassische middenvelder enkele weken na de komst van Rik De Mil als vrije transfer. Enkele dagen voor de ontvangst van de Rouches, blikte de gedelegeerd bestuurder van de Zebra's terug op dit voorval in Le Soir.

"Voordat hij Charleroi verliet, had ik hem verschillende ontsnappingsroutes in januari voorgesteld die ons hadden toegestaan om een kleine transfer te realiseren. Maar hij had toen beslist dat Charleroi geen euro aan hem zou verdienen en dat hij als vrije speler zou vertrekken", klonk het.

Bayat neemt het woord 'karma' in de mond

Nog zonder club voordat hij KV Kortrijk bereikte en daarna Standard, heeft Marco Ilaimaharitra misschien niet de aanbiedingen ontvangen die hij verwachtte toen hij Charleroi als vrije speler verliet. "Ik weet niet zeker of we kunnen spreken van karma, maar we zagen zijn situatie toen hij dacht dat er gouden bruggen voor hem lagen."



"Dat hij akkoord ging om minder te verdienen dan in Charleroi, zoals het vandaag bij Standard het geval is, maakt me verdrietig voor hem", besloot Mehdi Bayat, die dus de Waalse clash van deze zondag al goed in gang heeft gezet.