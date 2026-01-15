Rik De Mil absoluut niet blij met arbitrage na bekeruitschakeling: "Rood en een penalty voor ons"

Rik De Mil reageerde na de bekeruitschakeling van KAA Gent op het veld van Anderlecht met gemengde gevoelens. Sportief was hij niet ontevreden, maar de coach had duidelijke bedenkingen bij enkele cruciale fases.

Volgens De Mil begon Gent met lef aan de wedstrijd. "We hebben geprobeerd om ons spel te spelen. De eerste helft was gelijkopgaand en we hebben met de bal heel wat zaken goed gedaan", klonk het.

Toch zag hij ook een duidelijk verbeterpunt. "We moeten alleen nog meer mensen in de zestien krijgen. Anderlecht had ook zijn momenten en we geven uiteindelijk een doelpunt weg. Als er in de zestien een licht contact is, dan heb je weinig te vertellen", analyseerde hij.

Na rust veranderde het wedstrijdbeeld. "De tweede helft was meer werkvoetbal. Het was iets minder verfijnd, met meer transitiemomenten, maar we zijn wel in de match gebleven", aldus De Mil.

Het kantelpunt zat volgens hem in enkele discutabele beslissingen. "Dan komen er momenten waar je over kan discussiëren. Die fase met Kana, waar geel wordt gegeven: dan zal er wel een uitleg komen dat de bal te ver was, maar naar mijn gevoel van voetbal is dat rood",, stelde hij scherp.

Rik De Mil wou ook een penalty voor een fout op Skoras

Ook de afgekeurde late goal bleef hangen. "Als dat een lichte penalty is, dan moet de VAR consequent zijn. Skoras heeft de bal en Coosemans springt erop en valt erop. Dat is voor mij ook penalty", zei De Mil.



Volgens de Gentse coach had die fout voorrang op de handsbal. "Dan mag er nadien nog hands zijn, maar dan was er toch eerst die penalty", benadrukte hij.

Na afloop zocht De Mil de scheidsrechter op voor uitleg. "Het was een respectvol gesprek, maar ik begrijp bepaalde zaken niet. De uitleg was dat je een doelman moeilijk kan tegenhouden als hij in de lucht is. Maar ik vind dan dat je een speler die een tackle inzet ook niet zomaar kan tegenhouden", besloot hij.

